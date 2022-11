Fútbol modesto, que no molesto

La Copa devuelve al fútbol a sus orígenes, a su esencia y raíz. Es su kilómetro cero. Pone en el mapa a ciudades pequeñas y pueblos grandes, a campos cortos y estrechos, donde los saques de banda son de esquina y las líneas de las áreas nunca son rectas. Terrenos de juego repletos de rayas que parecerían circuitos de autoescuela si no fuera por sus porterías. Sembrados más propios del trial en los de hierba natural, donde el que no cae, resbala. El Torneo del KO rescata del olvido a equipos con nombres curiosos. En sus primeras eliminatorias es el de los charcos y las botas de taco largo y aluminio, el del olor al linimento y al puro. Es el de la publicidad local, ni estática ni estética. Es el partido de su vida para los locales y el de las viejas glorias, con más años que gloria. Es un sueño y un premio, el más deseado y esperado. Es el que todos quieren jugar aunque sepan que lo acabarán perdiendo. Es el del orgullo de pueblo, el del placer de la derrota. Es, en definitiva, todo un homenaje al fútbol modesto y humilde de pueblos y equipos con recursos escasos. Es el sorteo de la Lotería de Navidad anticipada donde el premio gordo es un Primera de postín para hacer caja, pagar cañones y cuadrar balances. Por su fuerte carga de sorpresa, la "Copa mola", según reza el lema de la RFEF. A algunos Primeras o Segundas históricos les salta un fonema y, confundidos, el fútbol modesto les parece molesto. Creen que con la camiseta es suficiente y que correr sólo es de cobardes. Los 'alcorconazos" de turno ya han dejado de sorprender. El temible Arenteiro se puso a la cola. El termalismo es una de las potencialidades de Ourense y la UDA regresó de Carballino con un baño de realidad y cura de humildad. El objetivo era 'no pasar' y se ha cumplido. Por eso, viva la Copa sí... pero de vino.