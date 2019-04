Fútbol en los pueblos

Este periodista tiene la suerte todavía de no tener que restarse años al ser preguntado por la edad, por lo que muchas de las afirmaciones de este artículo son consecuencia de conversaciones con personas que vivieron otrora un fútbol más auténtico, leídas de libros o de periódicos de hace varias décadas. Unos años en los que en algunos aspectos del día a día se ha mejorado sobremanera, pero en otros relacionados con el fútbol se ha involucionado, aunque atisbando el futuro con esa Superliga europea, quizás el presente no sea tan malo. En el último el deporte rey está prácticamente muertos en muchos pueblos, donde ir al fútbol en el viejo campo municipal ha sido sustituido por una televisión en la que se pueden ver cualquier encuentro de las principales ligas del mundo, además de ofrecer todo evento deportivo profesional habido y por haber en los numerosos canales. Y, claro, si lo cómodo es culpar a todo lo que se mueve (árbitros, profesores, entrenadores...) en vez de hacer autocrítica, no va a ser menos tumbarse en el sofá y disfrutar del televisor acompañado del calefactor o del televisor en vez de animar al equipo de la localidad mientras se derrite el sol o cae aguanieve.

Este artículo no tiene objeto de centrarse en ningún municipio, pero uno ve imágenes de un Miramar a reventar y le da una envidia sana, mientras que ahora se pueden contar los individuos de la mayoría de campos de categoría provincial o autonómica. En la actualidad es raro el encuentro que no se dispute en 'campo neutral' sin esa presión de un público, sabiendo que es tan probable el '1' como la 'X' o el '2'. Generalizando el árbitro tiene de casero lo mismo que numerosas personas que trabajan en medios de periodistas. Ahora visitar el campo de un pueblo, prácticamente vacío, tiene la única dificultad de imponerse a un equipo que cuenta con los mismos efectivos, sin preocuparse de cómo salir de las instalaciones en caso de vencer. ¿Este es el fútbol que queremos?