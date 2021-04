Fútbol/Bonoloto: cada semana un numerito

Los equipos eligen cómo quieren perder. La UDA ha ejercido ese derecho y ha apostado por la forma más fea en las últimas jornadas. Y el VAR le ha acompañado con decisiones altamente controvertidas. Unos y otros, rojiblancos y trencillas, juegan a otra cosa. Su propuesta, a lo que parece, consiste en saber quién yerra antes. Dado que el error es natural en el fútbol, se sabe que llegará por una parte o por la otra, o incluso por los dos bandos. La UDA conoció en La Romareda su décima derrota del curso, impropia se mire por donde se mire. Pero la trigésimo cuarta no ha sido una jornada mala para sus intereses. Parece contradictorio, pero no lo es. Tampoco es producto de la ironía ni de una enajenación mental transitoria. Este periodista está en sus cabales. No tiene duda alguna de que no ha perdido el juicio, es responsable de sus actos y no es necesario que le asista nadie. Sabe lo que dice y dice lo que hay que decir en estos momentos, siempre bajo su juicio, el que tiene y ese que no ha perdido. Sporting y Leganés no le han recortado puntos y el duelo por la sexta plaza se quedó en Vallecas, contraviniendo el empate como su resultado ideal. El ascenso directo, así las cosas, ha pasado de sueño a pesadilla. Gomes, con todo, dice que hay vida. Según sus cálculos, hacen falta 8 plenos y eso no es vida. La teoría es otra. Se necesitan cuatro victorias para asegurarse una plaza en los 'play-off' y algo más para que sea la tercera, que prevalece en caso de empate y prórroga para pasar y subir. El margen de error, así las cosas, es posible. Siempre lo ha sido con este equipo y con los arbitrajes que le han tocado en desgracia. El problema es que no todo está inventado. El fútbol, de hecho, está cerca de la Bonoloto. Quedan sorteos y 'numeritos', de unos y otros.