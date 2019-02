Gabriel, el instituto ¿para cuándo?

Cya hace mucho tiempo que en el barrio de Las Salinas de Roquetas, madres y padres de la zona estamos a la espera de saber si habrá o no instituto para nuestros hijos y, si es que sí, ¿cuándo y dónde?

Como viene siendo habitual, cuando estábamos en plena campaña de las elecciones andaluzas, Amat convocó a las AMPAS de los dos centros afectados (CEIP Las Salinas y CEIP Posidonia) a una reunión junto al solar que, decía, había cedido el ayuntamiento a la Junta el pasado mes de abril, tras muchos meses de espera por problemas con una empresa de pádel privada que al final no cumplió plazos y el ayuntamiento pudo quedarse dichos terrenos para cederlos. En esa misma reunión (en la que estuve presente como padre de alumnos del CEIP Posidonia) Amat criticó que la Junta NO quería construir y la emplazaba a hacerlo de inmediato, junto a su candidata por Almería a las elecciones a la Junta.

Amat era más que consciente de que esos terrenos no eran lo suficientemente grandes para el tamaño que suelen tener los institutos y la capacidad de alumnos que debe albergar, por lo que dijo "si quieren hacerlo, pueden hacerlo YA, y si falta terreno, puede hacerse de 2 o 3 plantas". Yo no estoy aquí para ponerme de parte de unos o de otros pero el PSOE dejó muy claro (y es un tema que debe preocuparnos a padres y madres) que para hacer el instituto en el solar ofrecido y hacerlo de más de una planta, requería estudios exhaustivos ya que éste se encuentra en zona inundable y si se hacía ahí había que hacerlo bien por la seguridad del alumnado y matizaban que el linde del terreno aún no estaba del todo claro.

Una vez pasadas las elecciones y habiendo cambio de gobierno, haciéndose además el PP con la presidencia, puede dar el sí definitivo a la construcción del tan esperado instituto, y nos encontramos que ahora dicen exactamente lo que decía el PSOE antes de las elecciones. Ese solar merece un estudio exhaustivo por zona inundable y empiezan a ofrecer otros terrenos para hacerlo, pero seguimos sin tener nada claro. El terreno es perfectamente válido, Gabriel, y se puede hacer bien y YA. Ahora está todo en tus manos.

En una reunión con las AMPAS de los dos centros niegan que quieran construirlo en las mismas Salinas (como advertía hace unas semanas el PSOE), lo que serviría como primer paso para después seguir con su proyecto de urbanizarlas, en contra de un gran sector de la población roquetera, y añaden que cabe la posibilidad de hacerlo en algún solar de la avenida legión española o en la avenida Reino de España, junto al Aquarium de Roquetas de Mar.

El curso pasa, el instituto sigue sin saberse ni dónde va a ir ubicado, ni para cuándo y esto no parece más que estrategia política de cara a las municipales de finales del mes de mayo, donde Amat se juega la alcaldía y tiene pinta que todo aquello que le corría prisa cuando no estaban en el gobierno de la Junta, ahora puede esperar, por el simple hecho de meterlo en la campaña electoral de nuestro municipio y volver a ganar cuando parece tenerlo más complicado y sin mayoría seguro.

Te digo, Gabriel, que la política no es un juego y el futuro de nuestros hijos mucho menos. Es el momento en que puedes cerrar tanto este tema como el del hospital de alta resolución o el transporte escolar. Esas "cosicas" que parecían quitarte el sueño y que ahora parece que no tanto.