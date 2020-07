Gaby, Fofó y Miliki

Ha pasado una semana desde el encuentro ante el Málaga y todavía sigo sin explicarme lo que ocurrió. Si le dicen al más tonto del pueblo que se resguarde en su casa porque llega una tormenta, lo entiende, ¿no? Pues una tormenta en forma de coronavirus y de lío administrativo se aproximaba tras la suspensión del choque en Riazor. Pero no, Mario Silva no la supo ni ver ni interpretar y prefirió resguardar a sus jugadores del cansancio y de las tarjetas para un escenario improbable. La posibilidad de que el lío fuera in crescendo era casi del 100 %, y ante esa tesitura había que posicionarse, sabiendo que la tercera plaza no solo otorgaba la ventaja en caso de prórroga, sino que además se atisbaba que el tercer clasificado iba a disfrutar de unos días de descanso extra, pues el aplazamiento de la lucha por el sexto lugar (el rival del tercero) dejaba en el aire dicha posición hasta la resolución del caso. Y lo más importante, el riesgo de que todo esto se convierta en una bola de nieve infinita era, y es, realmente elevado. Como se suele decir, la vida es para los listos, para los que toman decisiones y se adelantan a los acontecimientos, para los visionarios; en definitiva, para los triunfadores. De acuerdo que Mario Silva se quedó mentalmente empanado a eso de las 20:00 horas del pasado lunes, pero ¿y las altas instancias de la entidad rojiblanca? Sí, hay que dejar hacer al entrenador de turno, pero esa situación fue de las que se da una vez en la vida, y a nadie se le puede escapar que la intención de Silva con la alineación no era táctica, por lo que desde el club se debió ordenar un giro de 180º, máxime siendo Silva lo que es, un empleado del club. La tercera posición había que intentar asegurarla dadas las condiciones tan excepcionales que iban a sobrevenir, al menos poniendo toda la carne en el asador, la que hubiera disponible en ese instante. Puede que cuando lean estas líneas se haya medio resuelto el tema con nuevas fechas de play off, pero nadie puede asegurar que no se vuelva a paralizar todo con cualquier inesperado positivo en otro club. Si se hubiera conservado la tercera plaza no hubiese importado todo este conflicto, porque a las malas los derechos de la UDA como equipo clasificado, tanto en la jornada 41 como en la 42, avalaban cualquier decisión que se pudiera tomar, pensando también en que la próxima temporada no puede esperar eternamente a que acabe la presente, y que además los equipos implicados en las referidas circunstancias tampoco pueden permitirse el lujo de conocer tan tarde la categoría en la que van a competir la próxima campaña. Sería, y ya es, una seria desventaja frente a los clubes que ya conocen su destino y avanzan prestos en su planificación. El partido ante el Málaga puede que fuera clave y así lo vimos más de uno al enterarnos de la suspensión de Riazor. Un servidor anduvo como un león enjaulado todo el choque, pero sobre el campo, en el banquillo y en el palco, no pareció haber reacción alguna. Ojalá al final todo salga bien, se celebre hasta el final el play off y la UDA se convierta en nuevo equipo de Primera, pero para hacer el tonto ya están los payasos.