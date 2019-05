Galicia caníbal

Desde aquí desde mi casa… Me pongo a escribir esto 24 horas antes de que se juegue en Lugo la última -o la penúltima, como nos gusta decir a los amantes de barras libres- opción de la UDA para subirse al carro del ascenso. Todo era bien distinto hace casi un año, cuando casi nos devora la ansiedad de tres años acumulados bordeando el precipicio. On the wild side… El Anxo Carro fue entonces escenario del Ouija Fest, un festival de los muertos vivientes, en el que los locales no se jugaban nada y los visitantes la vida, desde los miembros del club hasta los aficionados desplazados y los que nos quedamos en tierra, minha terra almeriense. Unos y otros teníamos los nervios hechos fariña y cada cual pensaba en "o que teño que facer pra non ter que ir a 2ªB".

Este domingo a mediodía, empezando porque seguro que fai un sol de carallo, todo será bien distinto a aquel sábado noche, donde aprendimos con alivio que el dolor acumulado de años y la fiebre que pasamos eran sólo un ensayo de la muerte, que nos estaba acogiendo en sus brazos pero conseguimos regatearla in extremis. Con la extremaunción a punto, nuestra unión se hizo fuerte y germinó la semilla de lo que ojalá sean años como este y aún mejores.

Ahora somos los visitantes los que vamos sobrados y los locales quienes tienen el agua al cuello: deben superar el miedo a caer, ahora o algún día. Cuando estás en esas, los lunes son tristes y la cuenta atrás para sufrir al siguiente fin de semana. Cuando estás en sintonía, todo lo contrario: deseas que llegue en este caso el domingo para preguntarte retóricamente qué día es sabiendo que es día de disfrutar, día de partido.

A buenas y malas, en las duras y maduras, nuestra UDA no deja de llamarme. Y nunca tuve valor para marcharme. Preferí quedarme y aguantar. Y aguantar y aguantar y volver a aguantar…