Ganadería de reses bravas

Ya comienza nuestra ansiada y admirada Feria Taurina que a nuestro pesar, se ve mermada en el número de festejos. Nuestro público habitualmente responde, pero no así el número de abonados que en los últimos años ha disminuido considerablemente. Por lo que surge la incertidumbre de la venta de localidades. ¡Mal momento el que atraviesan las ganaderías de reses bravas! El cambio climático, que ha producido una dura sequía, no ha favorecido al cultivo de buenos pastos. Los piensos, formados por sorgo y forraje en general, tan necesarios para el alimento del ganado ya que aportan energía y fibra, se han encarecido de forma considerable. El gran parón que produjo la pandemia del Covid 19 ha perjudicado sobremanera a la Fiesta de los Toros ya que no ha habido la suficiente salida de reses para ser lidiadas. Asimismo hay que tener en cuenta el coste de los animales; oscila entre 13.000 y 15.000 euros los de 1ª clase, para plazas como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao o Pamplona. Para plazas de 2ª unos 6.000 euros por toro y unos 4.000 euros para las plazas de tercera. También hay que considerar que los matadores cobran unas cantidades excesivas por cada corrida. Es muy costoso criar un toro 4 ó 5 años para ser lidiado, con un cuidado muy esmerado: piensos, vaqueros, veterinarios, mayoral, caballos, limpieza, en fin, el mantenimiento de las instalaciones y conservación de la dehesa que es un ecosistema único en el mundo. En España tenemos unas 300 ganaderías, principalmente en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León y Madrid. También se adquieren toros de las ganaderías de Portugal, casi todas ellas más modernas que las españolas. Dichas ganaderías españolas datan de 1788, de José Vázquez (Ale-as), de 1790, de Juan Pedro Domecq (Veragua) y de 1817, la perteneciente a Fernando Domecq (Zalduendo), siendo las tres primeras en antigüedad, hasta 1989 la de Alcurrucen, del Conde de Mursa y de Rivera Hnos (1989). Hay que vender muchos toros para sostener nuestra Fiesta. De ahí que los precios de las localidades se encarezcan.encendido de la afición.