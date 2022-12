Ganador Luis Enrique

España cierra hoy la fase de grupos ante Japón con pie y medio en octavos. El protagonismo de este Mundial no está tanto en el terreno de juego, sino en el banquillo. Luis Enrique acapara todos los focos, todos los titulares, todos los halagos y todas las críticas. Consecuentemente, el efecto de que gran parte de la prensa española vaya en contra del seleccionador nacional está siendo el contrario al que se esperaba. No hay división de opiniones como en tiempos de Clemente. Los grandes medios tradicionales no han podido salirse con la suya. Cada vez son más los aficionados que se están posicionando del lado de Luis Enrique. Más allá de que te caiga mejor o peor, de que sus decisiones te parezcan más o menos acertadas, está claro que ha ganado la partida. Un juego que, desde la posición del entrenador, ha sido más cercano al del ratón y el gato, que ha ido llevándose a su terreno poco a poco. En mi caso, no era un devoto de Luis Enrique cuando comenzó su aventura en 2018. Todo es diferente a finales de 2022. Primero desde unos buenos resultados logrados con una nueva generación de futbolistas que lideran el cambio generacional. Posteriormente desde el liderazgo personal del verdadero capitán de la nave. Todas las miradas sobre el entrenador y un grupo de futbolistas liberados para competir. Un modus operandi similar al de José Mourinho en la época del Real Madrid. Un parapeto para el vestuario. Streamear para que se siga hablando de él. Ser diferente en la sala de prensa para que se siga hablando de él. Publicar una foto en Instagram para que se siga hablando de él. La derrota escuece mucho a aquellos que no aguantan al míster de la Selección Española. Cada acierto en las decisiones técnicas es un jarro de agua fría para unas voces críticas que se van quedando sin argumentos. El egocentrismo de parte de este sector del Periodismo está bajando como el suflé. Está claro. El ganador es Luis Enrique.