Ganar para ascender

Pasan las jornadas en esta loca segunda división y solo el Cádiz parece que ha encontrado el camino para ascender. Que el Almería solo haya conseguido 15 de los últimos 45 puntos y siga estando entre los primeros clasificados, solo se explica por la dificultad que tienen todos los equipos para ganar. Ya sé que ningún aspirante tiene la solidez necesaria para calificarlo como favorito para el ascenso, pero siento decir que sí hay un equipo que no veo capaz de lograrlo es la UD Almería. Y me gustaría equivocarme. Pero con la imaginación de Fran Villalba, la calidad de Lazo y la determinación de Darwin no llega. Y podría valer. Porque son tres futbolistas diferenciales y capaces de ganar partidos por sí solos, pero el equipo ha perdido alma y ha ganado en dudas.

Las dudas que provoca una línea defensiva poco fiable donde David Costas está siendo el máximo exponente del nerviosísimo que circula ahora mismo por Almería. De nuevo un penalti evitable. Solo la consecución de que para ascender no vale con tener buenos futbolistas en la plantilla, además hay que saber a qué se juega y cómo se juega. Dos ideas de las que carece ahora mismo los rojiblancos. No sabemos si Mario Silva está preparado para el puesto, pero tampoco hay mucho más tiempo. En tiempos de jeques el tiempo no existe, solo los resultados inmediatos. El tiempo devora entrenadores y jugadores a partes iguales. No hay proyecto.

Y a casi 900 kilómetros de distancia Francisco se dejaba la voz para ganar a su Almería. Qué cosas tiene el fútbol, un entrenador que en tan solo tres partidos ya tiene al Girona con un estilo reconocible. Cualquiera que vea al conjunto catalán sabe que hay un entrenador detrás. ¿Sabrá el jeque o alguno de sus asesores quién es Francisco?

A la vuelta de la esquina espera un Rayo que quiere engancharse al playoff. ¿Si le viene bien al Almería jugar ahora contra el equipo de Paco Jémez? Da igual el rival. Los rojiblancos tienen que mirarse su propio ombligo, pese a todo dependen de sí mismos. El Rayo Vallecano, como ya es tradición, ira a por el partido…que a nadie le pille por sorpresa. Aunque parezca mentira, en algún momento habrá que ganar si se quiere ascender a Primera División.