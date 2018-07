"Antes estuve en una presentación de dos jugadores nuevos del Almería. Han hablado mucho de ganas, hambre e ilusión. Y eso es lo primero que os pido a vosotros. Tenéis que tener actitud siempre. Me tenéis que mostrar algo más de actitud y demostrar que queréis jugar. Pero aparte de eso, hace falta algo más que ganas e ilusión. Sólo con eso no hacemos nada. Llevamos apenas un par de días y tenemos bastante que trabajar: posicionamiento, técnica, táctica individual y de equipo, jugadas ABP, automatismos y mucho más", les dije la pasada semana a mi equipo de niños. Al fin y al cabo, son críos de diez y once años y quien más y quien menos tiene la cabeza en la playa o en el Fortnite. Pero en profesionales que viven de esto se presupone profesionalidad, ganas e ilusión. Precisamente las dos últimas palabras han sido los dos términos más utilizados la pasada semana en la sala de conferencias del Mediterráneo, por la que han pasado las incorporaciones, todas ellas en propiedad, algo que es un acierto, puesto que al final tener siete jugadores cedidos (y cuatro que acaban contrato) es algo que acaba pasando factura. La intención de estas líneas no es criticar a las nuevas incorporaciones de la UDA, puesto que sería injusto hacerlo sin haber visto a más de la mitad de ellos en acción. Sin embargo, el mensaje del club debería virar. La pasada temporada un buen entrenador dijo que la pasión en el juego era una parte más que importante, pero que sólo con huevos no se ganan los partidos, centrándose más en el cómo, en ese camino hacia la victoria. El mensaje del club de la Vega de Acá parece haberse estancado en algo que debería ser obligatorio para todo futbolista profesional, olvidando hacer hincapié en las cualidades futbolísticas de muchas de las incorporaciones. Porque esos jugadores tendrán algo más que ganas, hambre e ilusión, ¿no?