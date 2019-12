Gastosos frente a agarrados

Los españoles somos los europeos que más gastamos en Navidad: alrededor de 700 euros por barba. Se desconocen los motivos; yo al menos los desconozco, aunque podría aventurar razones que tienen que ver con nuestra natural propensión a consumir frente a ahorrar, a vivir la calle y sus bares y restaurantes, y a regalar más a los allegados por una virtud social de la que carecen muchos países europeos: juntarse con la familia, y no sólo la inmediata en línea de consanguinidad; y agasajarse por sistema. La Navidad es el periodo estrella del comercio, la eclosión del consumo y de la venta. Un pico de sierra en las gráficas de gasto familiar y, en el otro lado, ingresos de muchos sectores de actividad comercial. Un estudio de Deloitte confirma que un 71% de los españoles tendrán igual o más capacidad que el año pasado para poner su tarjeta de crédito y su cuenta corriente reventona de apuntes en el debe (el 30% restante, tendrá menor capacidad, lo cual, teóricamente, no significa que vayan a emplearse menos en comprar para regalar, convidarse y comer como señores y señoras). Según un principio microeconómico básico, si se tiene el mismo dinero y en las mismas condiciones, se gastará lo mismo. Y según ese estudio, en una pirueta con sesgo interpretativo, "la inestabilidad política influye de forma clara en los consumidores españoles". Esta afirmación no se sustenta con los datos del propio informe, ni con la reciente bacanal de consumo puntual, promocional, de aligeramiento de stocks y a veces fullera rebaja del reciente Black Friday… en el que los españoles también estamos entre los campeones de la UE. En las colas de ese viernes negro y su posterior lunes digital (Cyber Monday), habría muchos defensores de las esencias patrias que despotricaban contra la aculturación que supone -que se supone, vaya- Halloween: sesgo interpretativo también. Con el consumo enfebrecido no se juega, oiga; con los disfraces cachondos de los nenes, sí: eso ya es intolerable. Todo lo cual me recuerda a un vendedor del zoco de Chaouen (Marruecos), que repetía muy serio a mi muy compradora novia, en perfecto castellano: "A mí me gusta vender, a ti te encanta comprar.

Bien, gastemos lo que tenemos y lo que no tenemos ni quizá tendremos, y así disfrutemos. Allá cada uno. Sin embargo, resulta llamativo -bueno…- cómo se van creando otros dos bandos en este país, tan proclive a la polaridad y la autoafirmación por rechazo "al otro", un país con pocos grises, muy de blancos y negros (podríamos tirar de otros dos colores para la simbólica y bipolar gama, pero dejémoslo ahí). En un rincón del ring -un cuadrilátero enardecido por Twitter y Facebook-, los reticentes, los criticones del consumismo, tenidos por los otros por desaboridos, malages y aguafiestas, e incluso por pedantes y tocanarices de guardia. En el otro rincón, los que no dejan títere sin regalo, aunque sean unos calcetines ultrasintéticos del chino. Estos últimos, en su versión más punky y con mayor fiebre, nunca regalarían algo que no tuviera coste, o sea, que no se comprara en tienda alguna o te lo trajera a casa Amazon o Aliexpress. A este púgil que lo da todo con su Visa o con su monedero de tacón -dicen que quien lo lleva es irremisiblemente tacañete-, regalar una foto con un marco antiguo propio al que le tienes cariño, un poema escrito a mano en un passpartout casero o una chupa vaquera Levi's de tu juventud les parece una moñada del quince. En fin; comprad, comprad, benditos. O, con permiso de Quevedo, desotraparte en la ribera, cuidad al cocodrilo que vive en vuestros bolsillos y no permite aflojarlo. Que ustedes los consuman con placer, o bien sientan el regusto morboso de no soltar un duro innecesariamente. Feliz Navidad, Reyes y Rebajas, cada uno como Sinatra: a su manera.