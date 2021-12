Gatos panzarriba

Gustará más -si es tu equipo y eres sensato podrás perdonarlo- o menos -si lo sufres como rival y tampoco tienes muchas luces imagino que te darán ganas de matar-. Hablo del fútbol subterráneo, del anti fútbol o como quieran llamarlo: es decir, del Fuenlabrada. O por personificarlo aún más, de Ibán Salvador. Supongo que lo de jugar a nada para perder tiempo y desquiciar a un rival más potente es más viejo que el sol, pero se sigue practicando y no pasa nada.

Más me sorprende que sorprenda a muchos, cada temporada y casi que cada jornada, según la inteligencia de cada uno: si va justa para pasar el día en verano será de los primeros y si en cortos días de invierno ya se le agota el combustible neuronal me temo que hablamos de los segundos, de los que se quejan semanalmente de lo amarrategui que es tal entrenador o equipo y de lo perro que es tal jugador. Pero, como diría Torrente, esto no es Bambi, amiguetes.

Argentina o Italia, por poner un par de ejemplos bien reconocibles, son un claro caso de lo que hablo. No sé si es un gen competitivo, que lo enseñan en las escuelas o pura casualidad; el caso es que pasa tanto en fútbol como en la mayoría de deportes de equipo y en algunos más individuales -el ciclismo es el que más conozco y ahí los italianos son maestros del engaño: ya saben, final de etapa con dos españoles compañeros de equipo junto a un italiano y este les come la tostada seguro, a no ser que uno de los otros dos sea Valverde, que sería ítalo murciano.

Lo del sábado en Fuenlabrada es lo mismo de siempre y aún peor porque el adversario está en puestos de descenso y la UDA es líder, a diferencia de otros años. Contra este rival, tampoco tantos, ya que no hace mucho que está en la categoría. Pero no pretendamos que te reciban con flores y dejen jugar, supongo que es lo que muchos de los críticos acostumbran a disfrutar en sus largas maratones de FIFA en la Play. O será que me hago mayor y no soy para los que se den por aludidos más que un viejo cascarrabias… Pero que también se defiende como gato panzarriba.