El General del Gómez Ulla

"Como te ves, me vi; como me ves, te verás". No es una juego de palabras ni una adivinanza. Esta lapidaria frase corresponde a un General del Ejército. Me la pronunció momentos antes de morir. Lo hizo desde una cama de la Planta 19 de Medicina Interna del Hospital Militar Gómez Ulla, en el barrio madrileño de Carabanchel, donde cumplí el Servicio Militar, ejerciendo de celador. La contundencia de sus palabras, y sobremanera, sus circunstancias, las comparto para enmarcar el Málaga-Almería del sábado. El partido tiene connotaciones al margen de ser un derbi andaluz. También es el 'duelo de los jeques'. La propiedad de uno y otro club es de sendos inversores árabes. Abdullah Bin Nessar Al Thani, el jeque quatarí del Málaga, encarna el pasado. Lo compró en 2010 por 36 millones, 12 de deuda. Su proyecto pasaba por jugar en Europa y construir una Ciudad Deportiva. Apostó por el portugués Josualdo Ferreira, ex del Benfica, y por fichajes con mucho caché como Cazorla, Monreal, Van Nistelroy, Joaquín Sánchez, Toulalan o Saviola. Sus millones y la sabiduría del chileno Manuel Pelegrini, ex Villarreal y Real Madrid, auparon al club a la Liga de Campeones hasta caer en cuartos de final contra el Borussia Dortmund, de Jurgen Klopp, y el colegiado, Craig Thomson, con dos goles en el descuento. El vino y las rosas han dejado paso al vinagre y las espinas, con una afición de uñas, problemas económicos serios y un límite salarial asfixiante, y las obras de la Academia, en el limbo. Hablar de estas cosas y buscar comparaciones y situaciones paralelas en el momento de locura colectiva que vive Almería, con sorteos de coches y lo que falta por venir, es ir contracorriente. Pero este periodista tiene mucho de salmón y no lo siente. Elegir no es renunciar.