Gente estúpida

Pareceque han pasado años, pero hace apenas tres mesesque la gente de provincias nos llevábamos las manos a la cabeza ante la irresponsabilidad de los madrileños, que venían a nuestras tierras vírgenes de coronavirus a pasar el confinamiento en la casa de la playa. Al poco tiempo fueron los runners el objeto de nuestra indignación, que llevaban diez días encerrados y ya era como que los estaban matando por no poder salir a correr por el parque. Más tarde llegaron los padres que sacaban a sus hijos como si fueran la familia Trapp, los modernos de Malasaña, los cayetanos del barrio de Salamanca y así un largo etcétera de colectivos que ponían a huevo al bando contrario que les acusaran de que iban a ser los responsables de causar el Apocalipsis.

Yo tuve claro desde el principio que era un error culpar de forma tan genérica, porque lo que distingue realmente a unas personas de otras no son los colectivos, sino la estupidez. Está la gente que es estúpida y la gente que no lo es. Y ya está.

Pero esto es un no parar. No nos ha dado tiempo aún de cargar contra los bañistas que han llenado las playas como si fuera agosto en Benidorm y el SARS-CoV-2 no hubiera existido nunca y ya tenemos nuevo blanco para nuestras iras. Y con razón. Porque, para el que no se haya dado cuenta con tener partidos de fútbol a diario, sí, amigos, ha vuelto la Liga. Pero a puerta cerrada para evitar aglomeraciones y reuniones masivas de gente dentro de los estadios. Porque lo que es fuera de los campos el virus no se transmite. O eso es lo que han debido pensar (o no pensar, más bien) los cientos de estúpidos aficionados que se reúnen para recibir a sus ídolos con cánticos y vítores como si la cosa no fuera con ellos. Pero, bueno, hablamos de gente a la que le da por salir con el coche a tocar el claxon por la ciudad durante horas. No les pidamos mucho más.