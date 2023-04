Gesta Histórica

E L deporte almeriense vuelve a estar estos días de enhorabuena justo en la semana en la que los Hispanos, en cuyas filas está el jugador natural de Carboneras Agustín Casado, regresan a Almería casi cuatro años después de que pisaran por última vez el suelo del Palacio de los Juegos Mediterráneos cuando todavía no conocíamos la pandemia y el coronavirus era apenas una palabra más que aparecía en el diccionario. Una cita marcada en rojo para los amantes del balonmano y del deporte en general de nuestra Almería. Y no está de enhorabuena por alguna gesta protagonizada por la UD Almería o por el Unicaja Almería, seguramente los dos grandes referentes y que mayores alegrías han dado al deporte en esta localidad del sureste español. Es el deporte de la canasta el que está saboreando su momento de gloria, más que merecido, después de haber vivido otro hito histórico que permanecerá para siempre en el recuerdo como es el ascenso que ha conseguido el ISE CB Almería a la Liga Femenina Challenge, ese que en los últimos años se les venía resistiendo a las jugadoras rojillas. No todos los días, ni siquiera todos los años, se puede disfrutar de un ascenso y mucho menos aún a una categoría tan exigente como la de plata, sea del deporte que sea, con el arduo trabajo y esfuerzo que siempre hay detrás para alcanzar semejantes cotas. Y eso es lo que logró el pasado domingo el equipo que dirige Álex Gómez, uno de los nombres que ya está escrito con letras doradas en los libros de historia del baloncesto almeriense. Una gesta con la que no se podía poner de mejor manera punto final a la histórica temporada que el conjunto almeriense ha venido completando durante estos meses. Una gesta que con el paso del tiempo y de los años se irá valorando cada vez más. Porque aunque en un país como este el fútbol lo acapare prácticamente todo a nivel deportivo, los éxitos logrados en otras disciplinas nunca deben ser pasados por alto. Así, el 23 de abril de 2023 será una fecha que permanecerá para la eternidad en las historia del deporte almeriense. Una fecha que todos los amantes del baloncesto en Almería nunca podrán olvidar.