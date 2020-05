La 'Gestapo' en zapatillas

Aunque aún queda algún que otro descerebrado o descerebrada por ahí al que no le importan lo más mínimo las recomendaciones sanitarias, con el paso de los días se está viendo que los almerienses están haciendo un gran esfuerzo por respetar las normas de esta primera fase de la desescalada. El pasado fin de semana, como era de esperar, se rozó el caos, sobre todo en el primer tramo del Paseo Marítimo, desde San Miguel hasta la cuesta de El Palmeral y de nueve a diez en horario matinal.

La gente tenía ganas de calle y muchos ciudadanos salieron como torillos después de mes y medio de estricto confinamiento por culpa de la crisis sanitaria del maldito coronavirus. ¿Y qué busca la gente cuando se pasa tanto tiempo entre cuatro paredes? Está muy claro: ver el mar. Sobre todo si es a lo que estás acostumbrado. Esa fue la razón por la que era muy complicado guardar las distancias de seguridad en El Zapillo, que fue la Roma de todos los caminos cuando se abrió la veda de la cuarentena para poder pasear sin tener que llevar un perro para evitar la multa. Se pudo ver de todo, desde gente con mascarilla y guantes manteniendo las distancias, hasta dos adolescentes a toda velocidad en la misma bici buscando huecos entre decenas de personas que ocupaban el Paseo Marítimo.

Destacaron los que no han corrido jamás en su vida ni han subido a una bicicleta en décadas y ahora se han vuelto deportistas de la noche a la mañana. Que está muy bien, por cierto. Nunca está de más empezar a tomar hábitos saludables. Pero claro, saturaron rutas (y horarios) que suelen ser utilizadas por corredores y ciclistas habituales, que no tardaron en quejarse por redes sociales. Yo, en su lugar, también me hubiese quejado de esos nuevos corredores que, en ocasiones, hasta pasaban sudando a mares rozando tu hombro, todo lo contrario a lo que recomendaban las autoridades sanitarias. Sin embargo, pensándolo fríamente, tampoco hay que sacar los pies del tiesto y pasar de una simple queja.

¿Tiene autoridad un deportista habitual para decidir quién puede salir o no a correr? Pues aunque sea el mismísimo Usain Bolt o Alberto Contador, evidentemente no, así que habrá que adaptarse estas semanas, compartir espacios y dejar de lado el tono supremacista que tienen algunos runners o pedaleadores. Hay que respetar. El derecho de salir a tomar el aire no solamente es para unos pocos que se creen por encima del bien y del mal. Es para todos los ciudadanos y cada uno es libre de aprovechar estas escapadas de la forma que desee, siempre que respeten las normas.

Todos estamos jodidos por esta situación y no solo a los deportistas se les hace eterno estar entre cuatro paredes. Entiendo que exista malestar por la masificación que se está viendo estos días y que molesten esos individuos que usan ahora la práctica deportiva como excusa para ver a sus colegas, pero tampoco vamos a crear una Gestapo para ir cazando a falsos runners.