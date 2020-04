Londres, 9 de abril de 2020. Estimado Navarro, hace una semana el club anunciaba en redes sociales que sus voluntarios iban a empezar a ponerse en contacto con sus abonados mayores de 60 años para interesarse por su salud, ver si les hacía falta algo en estos tiempos de confinamiento, aunque solo fuera compañía. Mis padres, que son sexagenarios y se metieron en esto del fútbol por culpa de sus hijos, recibieron su pertinente llamada al día siguiente de anunciarlo y no pudieron estar más orgullosos de ese pequeño gesto del club. Por una parte me comentaban que se sentían raros por aquello de ser considerados ya mayores, pero por otra no pudieron negar que se trataba de un gran detalle que les había alegrado el día. Ayer el club difundía un audio que ya había circulado por Whatsapp sobre otro abonado que, emocionado, contaba lo bien que le había sentado esa llamada. Un gesto de club grande. Como decía por twitter Jesús, un antiguo compañero de batallas, esto es mucho más grande que hacer un estadio nuevo o un ascenso…