Gigante dormido

El Chelsea no levanta cabeza. En mayo y después de la venta del club por parte de Román Abramovich, uno de los supuestos hombres de confianza de Vladimir Putin, el club londinense reventó el alicaído mercado de pases con una inversión que a día de hoy supera los 600 millones de euros. Quería recuperar protagonismo en la Premier y en la Champions y sus nuevos dueños, un consorcio americano encabezado por el empresario estadounidense Todd Boehly puso la pasta, 5.000 millones y se acabaron las sanciones provocadas por sospechas de alianzas del antiguo propietario con el Kremlin.

Pero casi un año después, los resultados no han llegado. En el medio y como sucedió este sábado después de la derrota en la liga doméstica como local ante el Brighton por 1 a 2, Boehly fue interpelado por los hinchas blues, que venían de soportar hace pocos días otro varapalo, esta vez europeo, frente al Real Madrid. La escuadra londinense aún no es un equipo pero tiene jugadores que el día que se pongan de acuerdo pueden dar vuelco a la situación. Mientras tanto el banquillo ha electrocutado a Thomas Tuchel y Graham Potter para que aparezca en acción una leyenda del club como Frank Lampard, un fusible que baje el nivel de crispación, algo que no se consigue porque los resultados no llegan. Lampard no es un técnico consagrado, pero es un emblema del club. Protagonizó el glorioso ciclo ganador de los de Stamford Bridge con 13 títulos, 648 partidos y 211 goles.

Tiene a su disposición a jugadores como Sterling, Fofana, Koulibaly, Joao Félix y Enzo Fernández, el mediocampista argentino por el que pagó 120 millones de euros. Kepa, Cucurella, Pulisic, Havertz, Aubameyang, Thiago Silva, Azpilicueta y un largo etcétera. Está claro que no son Los Beatles, pero cualquier día podrían sonar como Los Rolling Stones. Este martes reciben al Real Madrid y la eliminatoria no la levantan ni trayendo una grúa. Pero esto es fútbol y el partido contiene todas las dificultades y las trampas de la relajación.