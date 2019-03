Gimnasio en 'streaming'

Hace unas semanas, mi buena amiga Elena Morales, diseñadora de los elegantísimos bolsos de piel Utopian Dreamers, me invitó al concierto que Love of Lesbian ofreció en un Auditorio Maestro Padilla que se llenó hasta la bandera. Me lo debía, ya que me dejó tirado, unos meses antes, en el de Carolina Durante. Debo reconocer que, pese a no ser fan del genero indie, la banda de Santi Balmes me encantó. No me sabía ninguna de sus canciones, pero presté atención a la puesta en escena de los de Sant Vicenç dels Horts y disfruté muchísimo de su actuación. Mucho más, incluso, que decenas de sus acérrimos seguidores almerienses que se pasaron prácticamente todo el concierto con el brazo levantado para grabar con el móvil. No voy a negar que soy un enganchado a las redes sociales, que siempre me gusta subir memes o hacer comentarios irónicos o humorísticos para picar un poco al personal o sacar unas cuantas sonrisas. Lo que espero no hacer nunca, porque sería para plantearme seriamente ir a un psicólogo con urgencia, será pagar una entrada para un concierto, obra de teatro o cualquier otro tipo de actuación de carácter artístico para, pese a estar in situ, verlo a través de la pantalla de mi celular. Estamos tan cegados en subir cuanto antes a nuestros perfiles lo que estamos haciendo que no vivimos realmente como deberíamos lo que hacemos. Esa imagen de decenas de luces encendidas en el patio de butacas me chocó, aunque por lo menos, pensando en positivo, esas fotografías y vídeos seguramente alegrarían la vista y el oído a mucha gente que no pudo acudir a dicho concierto. Tiene hasta su lógica, la misma que le he querido encontrar, sin dar con ella por el momento, a esas personas que hacen cada día vídeos en directo en sus historias de Instagram haciendo abdominales o levantando ruedas de camión en crossfit. Que cada uno es libre de ofrecer el material audiovisual que quiera en sus redes, pero por favor, que sea algo interesante. Que un vídeo de Oniria e Insomnia puede erizarte la piel, pero ver a alguien sudar de buena mañana un miércoles cualquiera, por gusto, como que no...