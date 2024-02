El Girona no compareció este pasado sábado en el Santiago Bernabéu. El aspirante no tuvo ni una sola oportunidad frente al Real Madrid que pudo haberle hecho cinco o seis goles. Es cierto que Michel jamás ha dicho que su objetivo sea salir campeón, pero ya puestos, cosas más difíciles se han visto. Para quienes vimos el partido este fin de semana, lo del sábado fue un abuso deportivo en cuanto a calidad, nivel y efectividad, a pesar que Joselu desperdició un penalti que estrelló contra el palo. Lo que ocurrió la noche del sábado en el renovado estadio madridista, es justamente la diferencia existente entre los blancos y los demás. El aspirante, que ya le había convertido cuatro goles al Atlético de Madrid y tres al Barcelona, no tuvo fuelle para aguantar el ritmo arrollador del líder de la liga que ya le saca cinco puntos de ventaja. Fue un muñeco en manos de un gigante que no quiso distraerse y dar lugar a la sorpresa. En las cuentas de Ancelotti, ganarle al rival directo que se está interponiendo entre su equipo y el título de liga, considerando que el próximo partido los catalanes viajan a Bilbao para enfrentar al Athletic, le hacen pensar al técnico italiano que si el Girona no gana y el Madrid vence al Rayo Vallecano, la liga está prácticamente sentenciada. El partido del sábado puso de manifiesto el abismo que hay entre la escuadra merengue y todos los demás. Los blancos se dan el lujo de hacer lo que quieren dentro de la cancha, porque saben que van a ganar. Manejan el partido según la necesidad del momento. Cuando dicen de apretar y ganarte, simplemente lo hacen. Cuando toca tener el balón, lo tienen. Y cuando el encuentro requiere piernas, tiene a los mejores. Un equipo que a pesar de los contratiempos ha ido encontrando soluciones que le alcanzan para liderar un campeonato que hace tiempo dejó de ser el mejor del mundo. Y eso que este año no ha contado con su mejor jugador que a mi entender es Thibaut Courtois. Si a estos se le suma Mbappé la competición corre el riesgo de transformarse en un monólogo blanco. Ahora mismo a nivel local, el Madrid no tiene rival, que sí, que a veces puede perder, pero eso es solo un accidente.