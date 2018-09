Los Pajaritos de Soria históricamente nunca se nos había dado bien. A pesar de las buenas sensaciones tras los triunfos ante Málaga en Copa y Zaragoza en Liga, ni el más optimista soñaba con traerse los tres puntos de Soria. De hecho, en redes sociales, vi varios que sí hablaban de empate, pero también hubo quien daba por hecha la derrota. Por suerte para nosotros, Fran Fernández y sus jugadores ya no es que sean optimistas por naturaleza, sino que también son inconformistas. Se han propuesto rebatir en el campo las opiniones sobre su poca experiencia, su poco caché y el proyecto low cost. Hizo el Almería uno de los partidos más completos que recuerdo como visitante, dando un golpe sobre la mesa. La presión alta, la verticalidad y sensación de peligro, medir los tiempos del partido y saber matarlo cuando hubo de hacerlo. El equipo hizo prácticamente todo bien, salvo algún desajuste defensivo bien solucionado, cómo no, por René. Es difícil que lo visto el domingo en tierras sorianas no haya ilusionado a la mayoría, aunque tampoco conviene caer en la euforia excesiva. Quizás antes no éramos tan malos como muchos decíamos, pero tampoco ahora somos tan rematadamente buenos (ya he visto alguno hacer cuentas que van más allá de la permanencia). Conviene darle el valor justo al triunfo y reconocer que, por más que pareciera fácil, es el incansable trabajo de Fran Fernández y sus jugadores el que hace posible que el Almería haya encadenado dos victorias consecutivas, tres si contamos la de Copa, con un estilo de juego y un despliegue físico digno de alabar. El domingo nos visita el Reus, un equipo que, con un tope salarial muy bajo, ha tenido un comienzo liguero que no se puede tomar a la ligera. Vista la racha triunfal que llevamos, más de uno da por segura la victoria ante los catalanes el domingo. Yo, en cambio, prefiero andar con pies de plomo y confío en el trabajo de nuestro entrenador y nuestros jugadores que, a buen seguro, saben que las euforias no son buenas consejeras. PD: Ya nos quedan 7 puntos menos para la permanencia…