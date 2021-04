De Gomes a Rubi

El adiós de José Gomes pone punto y seguido a unos cimientos futbolísticos que se han comenzado a edificar en Almería. Esta marcha es el punto de inflexión más importante del curso, mucho más de lo que pudo suponer el partido contra el Fuenlabrada en casa o la noche negra del Leganés. Era una muerte anunciada y programada por el discurrir de un equipo que estaba cayendo en la desidia. Un juego que había alcanzado unas altas cotas caía al fondo de lo previsible. La brillantez de la línea de tres mediapuntas daba paso a un sistema con Robertone acompañado de dos jugadores más pegados a banda. En ese apagón de talentos como Carvalho y Aketxe podemos encontrar muchos de los defectos en ataque de este último Almería. Sin embargo, la defensa ha sido crucial para el cese de Gomes. Los errores de bulto que se han cometido no se pueden justificar. Los resultados en esta recta final de su andadura en el banquillo almeriense no han acompañado. El proyecto no contará con la ayuda de Gomes, sino que será Rubi el sustituto. Su filosofía de juego y la forma de entender este deporte casan con la del míster de Matosinhos. Apostar por la continuidad de un proyecto es clave, ya que no solo se debe destacar en lo económico, sino en lo futbolístico. La impronta de Gomes permanecerá, ya que ligar unos preceptos a tu estilo será determinante en el largo plazo, sin tener la mente en el cortoplacismo. El nuevo entrenador tendrá trabajo táctico que pulir, especialmente con el balón parado. A partir de este cambio en el banquillo, la entidad debe reducir marchas y bajar la velocidad. Rubi ha llegado a un equipo en una negativa dinámica, con unos desajustes evidentes. Tomar las riendas implica unos retoques desde la pizarra y levantar el ánimo de un vestuario tocado. Desde estas dos premisas, los resultados llegarán. No se puede elevar más la presión en estos momentos cruciales. Trabajar y creer con Rubi. Trust the process.