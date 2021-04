Gomes, sin margen de error

Tras el tropiezo frente al Espanyol, echando por tierra todos los pronósticos que tenía el técnico portugués - 24 puntos en 8 partidos, o lo que es lo mismo, 24 puntos de 24 posibles para acabar en Primera División sin tener que pasar por el play off - a José Gomes no le queda otra que subir al equipo por la "vía de servicio". No le queda otra. Siete jornadas por delante que no van a ser "basura", ni mucho menos, ya que debe de hacer todo lo posible por defender con unas y dientes esa tercera plaza que, como todos sabemos, te da cierta ventaja a la hora de afrontar los play off, no solo por jugar siempre el segundo partido en casa, si no que en caso de empate, siempre tendrá ventaja en la eliminatoria.

Siete partidos para preparar al equipo. Siete partidos para poner a punto una "maquinaria" que ante los grandes, por las circunstancias que sean, no ha dado el resultado que se esperaba y que serán los posibles rivales a batir en duelos que van a ser a cara de perro. Desconocemos la opinión de Turki. Yo estoy convencido de que no le habrá hecho mucha gracia que a falta de siete partidos, el equipo tenga que pensar en los play off para subir a primera porque por la vía directa parece casi imposible, después de la inversión y de la apuesta que hizo en verano para poner en manos de José Gomes a una serie de jugadores de los que todos estábamos convencidos de que iban a ser suficientes para llevar al equipo a Primera División, y, además, se confió en José Gomes para ser en entrenador de este ambicioso proyecto. Se ha agotado una bala, o al menos eso creemos muchos. No subir directamente a Primera ha sido un jarro de agua fría para todos y digo bien, para todos. Ahora queda el otro camino, Mucho más arriesgado y donde un error te penaliza por completo. José Gomes va tener de nuevo el reto de intentar dar el salto de categoría vía play off, será su segunda intentona tras caer ante el Girona el año pasado.