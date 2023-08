En un formato de comedia romántica y en unos perfectos 97 minutos de duración, de lo que ya podrían aprender algunas otras películas, llega a Netflix Buena Suerte, Leo Grande de la directora australiana Sophie Hyde con guión de Katy Brand, esta última nominada a los premios 2023 BAFTA por Mejor debut de un escritor, director o productor británico. En los premios BAFTA 2023 también fueron nominados en las categorías de Mejor Filme Británico, Mejor Actor (Daryl McCormack), Mejor Actriz (Emma Thompson) al igual que en los 23º British Independent Film Awards 2022, y nominaciones independientes para Emma Thompson en los 80º Globos de Oro 2023 y 27 Satellite Awards.

Generalmente, en la industria hay una falsa creencia de que una película de festivales no puede lograr un éxito comercial, quizás porque la mayoría de blockbusters hollywoodenses fueron directamente a salas comerciales; sin embargo, si algo nos puede demostrar Good Luck to you, Leo Grande es que estas dos rutas para largometrajes no tienen por qué estar en contraposición.

El filme tiene un enfoque fresquísimo sobre un tema generalmente tabú en sociedades como la nuestra; el trabajo sexual y su desmitificación. De la mano de una veterana de la magnitud de Emma Thompson, multifacética con todos sus papeles, encontramos a Nancy Stokes, una profesora de religión que, por circunstancias de su vida, se ve interesada en contratar los servicios de Leo Grande, un joven irlandés encantador interpretado por un excepcional Daryl McCormack, quien sin duda tendrá una gran carrera.

La directora logra presentarnos, casi siempre desde el punto de vista de Nancy, los temores de una mujer entrada en edades sobre sus propios prejuicios que finalmente son los que encontramos en las sociedades occidentales; el temor por la integridad de los trabajadores, el temor de no ser lo suficientemente atractivas, de no ser interesantes o divertidas y, finalmente, no lo suficientemente jóvenes como para merecer afecto y cercanía.

Dividido en los tres encuentros entre Nancy y Leo, a través de un retrato que sexualiza desde el punto de vista femenino o female gaze, término acuñado en 1970 por la teórica Laura Mulvey.

En este caso aplicado sobre las dinámicas de una relación entre un trabajador sexual y una mujer entrada en edad, con amabilidad y empatía pero manteniendo el objeto de deseo en Leo Grande y en el aprendizaje sexual de una mujer buscando aventura pero con frustraciones y sueños que siente trancados por su edad. El largometraje permite una segunda oportunidad para superar prejuicios y creer a pesar de la edad, los tres encuentros además ocurren con cierta distancia entre ellos permitiéndonos ver el crecimiento de los personajes conforme crean un lazo de mayor confianza.

Sophie Hyde, la directora, presenta una linda historia que alegrará a cualquiera al presentar con una luz más amable, etapas de la vida que no solemos ver en el cine; la edad madura y los trabajadores sexuales masculinos.

