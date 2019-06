Gracias, Chicho

Escribí este texto el viernes, justo al enterarme de la noticia del fallecimiento de Narciso Ibáñez Serrador. Pese a que por su edad y por las últimas noticias sobre su estado de salud era algo que se podía esperar, la noticia me removió. Eso solo pasa cuando alguien ha supuesto algo. Y Chicho ha supuesto mucho en mi vida pese a que no viví la televisión cuando él la creó y la cambió. Porque la televisión en nuestro país es lo que es en gran parte gracias a él. Y yo, que me apasiona este medio desde que tengo uso de razón, siento la necesidad de rendirle homenaje a través de estas líneas.

Porque incluso los que somos de generaciones posteriores al Un, dos, tres, sabemos perfectamente lo que supuso ese programa. Fue un antes y un después en el entretenimiento televisivo, en el género de los concursos. Una de las claves del éxito de Chicho era la sencillez. Era capaz de convertir un programa sencillo en un programa que siempre quedará en el recuerdo. Así lo hizo con algunos como Waku Waku. También fue capaz de tratar temas tabú que incluso hoy en día lo siguen siendo con Hablemos de sexo, uno de los formatos televisivos sobre sexología pioneros en nuestro país. Se atrevía con todo, pero siempre desde el respeto y la profesionalidad. Lo mismo hizo con las series y con sus proyectos cinematográficos.

Son muchos los rostros de la televisión que le deben mucho a Chicho. Desde Mayra Gómez Kemp hasta Nuria Roca pasando por Miriam Díaz Aroca o Victoria Abril. Que gracias a él fueron descubiertos y hoy en día siguen en el medio. Impresionan las muestras de cariño que en minutos inundaron las redes sociales y los programas de televisión. Ni una mala palabra. Ni un reproche. Todo fueron buenas palabras, bonitos recuerdos y gestos de admiración y agradecimiento. El Premio Goya de Honor le llegó a tiempo, hace tan solo unos meses. Fue como una despedida previa más que merecida.

Si hay algo admirable de una de las figuras más importantes de nuestra televisión es que supo retirarse a tiempo. Llegó un momento en el que la televisión le ganó la batalla. La televisión dejó de ser como él la concebía y prefirió echarse a un lado. Podría haber continuado adaptándose a los tiempos pero sus principios estuvieron por delante de la avaricia. Si el recuerdo a Chicho lleva a una reflexión es que habría que recuperar gran parte del sentido que él le dio a la televisión. Una televisión que entretenía, educaba, divulgaba, formaba, informaba… Una mezcla difícil, casi imposible, de lograr en la actualidad.