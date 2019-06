Gracias Fran y mucha suerte

Ya lo dice el dicho, es difícil ser profeta en tu propia tierra, y Fran Fernández bien lo sabe. El zapillero, tras siete temporadas vinculado al club, puso el punto y final a su relación con la UD Almería. Él espera que sea un punto y seguido, pero yo no lo tengo tan claro mientras que Alfonso García siga dirigiendo al club y sus secuaces en la dirección deportiva. Porque si algo ha quedado claro es que nunca confiaron en FF. Si acaso, Fran ha sido un incordio. Se lo han tenido que comer con patatas y les ha robado un éxito que, desde luego, no es ni de Alfonso ni de la dirección deportiva. Fran Fernández es el entrenador que ha dado valor y sentido a un proyecto que estaba condenado al sufrimiento desde el principio. Es un técnico al que no le regalaron nada. Su trabajo habló por él cada vez que tuvo que hacerse cargo del equipo de forma interina, logrando una sufridísima permanencia en Lugo la temporada pasada cuando el descenso era más real que nunca. Aun así, eso no fue suficiente para que el club apostara sin reservas por él. Primero tuvo que tocar a otros entrenadores y, cuando nadie quiso embarcarse en un proyecto tan endeble, solo entonces se acordaron de Fran, que siempre contó con el beneplácito de la afición. En el club no contaban con que la temporada saliera así. No contaban con no sufrir por aguantar la categoría. Y ni mucho menos soñaban con coquetear con el play-off gracias a un patrón de juego y un orgullo devuelto al escudo que solo tiene unos responsables: FF y sus jugadores, que, pese a unos contratos irrisorios, han estado muy por encima de la entidad. Su marcha me duele, por un lado, porque Fran merecía un reconocimiento, unos galones y un proyecto en condiciones en el club de su tierra, pero también me alegra, porque sé que Alfonso no estaba dispuesto a darle lo que se merece y sé que a Fran se le valora mejor fuera. Por devolvernos el orgullo y la ilusión a la grada, por darnos la mejor temporada en mucho tiempo, por tu profesionalidad, porque el Almería te duele como a nosotros: Gracias Fran y mucha suerte.