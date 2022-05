Gracias, Turki

Se avecinaban vacas flacas para la UDA. Los peores momentos y penurias de la era de Alfonso García ya estaban haciendo mella, sobre todo a partir de la campaña 18/19. Cierto es que con el dirigente murciano la UDA (junto a sus equipos de cantera) tocó el cielo con la disputa de excelentes temporadas en Segunda (ascensos incluidos) y de logros nunca antes soñados en Primera. Pero la llama se estaba apagando, y lo peor no era eso, sino más bien la incertidumbre por conocer la identidad de quien o de quienes podrían algún día tomar el relevo de un Alfonso García que pedía a gritos un comprador de sus acciones. Más de uno diría como reza el dicho, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esta vez no se cumplió y, de repente, en medio de una pretemporada, Turki Al-Sheikh, un desconocido por estos lares, se enfundó la casaca rojiblanca para hacerse con los activos de Alfonso García. Quien más y quien menos receló del nuevo presidente de la UDA, dados los precedentes de algunos aventureros con dinero que llegaron a diferentes entidades con aires de grandeza, para después ir yendo a menos y terminar dejando a todos esos clubes como un solar. En el caso de la UDA no ha sido así y se supo desde un principio. Las formas con las que iba actuando Turki, un hombre del deporte institucional a nivel internacional y apasionado por el fútbol, reflejadas en su equipo de colaboradores, denotaban seriedad y vocación de futuro desde que el grupo de confianza del mandatario saudí se puso a trabajar en pos de dar la máxima visibilidad posible al club rojiblanco en el fútbol español. Hablaron de tres temporadas vista para lograr el ascenso, y aunque les hubiera gustado alcanzar el objetivo antes, han cumplido con su promesa. La máxima categoría ya se ha certificado. Un paso decisivo porque Turki y los suyos apenas pudieron desarrollar todo su potencial en Segunda. No deberíamos quedarnos simplemente con la consecución del cuarto ascenso a Primera para el fútbol almeriense, sino con los grandes detalles que envuelven dicho ascenso desde diferentes puntos de vista, como el que se vislumbra a través del impagable marketing con el que va a contar la ciudad y la provincia de Almería vía UDA. Todo ello maximizado con la competitividad que se le presume a la entidad rojiblanca, que llegó a la máxima categoría no solo para aspirar al cuarto puesto por la cola que otorga la permanencia, sino para un paulatino crecimiento temporada tras temporada con el objetivo de llegar a ser en un futuro cercano otro Villarreal de turno. Por eso hay que dar las gracias a Turki, por poner a Almería en el mapa mundial, por querer convertir nuestro estadio en uno de cinco estrellas (un sueño hecho realidad), por anhelar una imponente Ciudad Deportiva que sirva de Academia para la cantera, por haber donado tantos miles de euros en los momentos de la pandemia que más se necesitaban, en definitiva, gracias Turki por haber elegido a Almería para culminar tu sueño deportivo en Europa. Lo que acontezca a partir de ahora solo puede ser positivo. Para que luego digan los más agoreros que Almería siempre fue la cenicienta en múltiples aspectos. Ya no, desde ahora el nombre de Almería va a resonar por casi todo el mundo gracias al deporte rey, gracias a la inversión del ministro saudí, gracias a Turki...