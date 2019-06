Gracias por este año

Frente al Albacete toca turno de despedidas. Último partido en casa y con el corazón tranquilo, no como en las últimas temporadas y todo gracias a la labor de Fran Fernández, que mañana se despide del banquillo del Almería, después de habernos hecho disfrutar como no se hacía desde la etapa de Javi Gracia. Por fin este año el equipo ha jugado al fútbol, todos hemos sabido a qué jugaba este Almería y todo gracias, repito, al trabajo incansable de un entrenador humilde como es FF que ha sabido sacar el máximo provecho a una plantilla que allá por el mes de julio del año pasado, nadie apostaba ni un céntimo por ella, pero repto, ha sabido sacar el máximo de cada futbolista y, lo que también es importante, controlar a los jugadores menos habituales o que no han tenido sitio en el Almería de FF para que no revolucionaran un vestuario del que dicen los que han estado, que ha sido el mejor de los últimos años . Pero este año, gracias a FF la cosa ha estado mucho mejor. Nos ha hecho disfrutar con el futbol que ha practicado el equipo, nos ha hecho sentirnos orgullosos del equipo y nos ha ilusionado hasta casi el final con la opción de poder dar la campanada metiéndose en los play off, pero no por no conseguirlo hay que ser injustos con una plantilla, con un grupo liderado por FF que ha conseguido que la afición por fin viva una temporada distinta a las últimas, sin sobresaltos y sin angustias. FF llegó pasa salvar al equipo del descalabro de bajar a Segunda B, y lo consiguió, y ahora lo va a dejar entre los diez primeros de la tabla, habiendo conseguido la tarea que le encomendó Alfonso García con tiempo más que suficiente. Ahora sólo toca, cuando acabe el partido, dedicarle una cerrada y sonora ovación a FF, porque se lo ha merecido, y porque la afición siempre ha estado con él. Ojalá tenga suerte allá donde vaya, pero frente al Albacete, independientemente del resultado del partido, el protagonista es FF.