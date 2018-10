Gracias por devolvernos la ilusión

Se dice pronto y fácil. En Liga, con los tres últimos encuentros disputados en el Estadio Mediterráneo, frente a Zaragoza, Reus y La Palmas, donde el equipo de FF lo ha bordado, nos ha hecho a todos disfrutar más del equipo que en las tres últimas temporadas. Lo he dicho y lo repetiré. El fútbol no vive de sensaciones, vive de resultados y éstos son los que marcan el camino, bien de la felicidad o del enfado. Ahora sí que se puede decir, que este Almería de FF hace que la gente se sienta muy orgullosa de su equipo y que presuma del juego y de los resultados que está haciendo. El equipo está demostrando que es capaz de competir, de plantarle cara a cualquier rival, de jugar de tú a tú a otros equipos de la categoría, sin complejos, pero jugando al fútbol que, en definitiva, es lo que quiere ver el aficionado rojiblanco, ese sufridor que esta temporada, por ahora, se ha dejado el mal carácter fuera del estadio y que cada vez que juega su equipo en el Mediterráneo acude con la ilusión de volver a ver otro festival de fútbol, como hacía tiempo que no veía y todo gracias al trabajo y empeño de FF, auténtico artífice del fútbol que está haciendo en estos momentos el equipo. Sólo hay que ver la cara de satisfacción de los aficionados al abandonar las gradas del estadio, caras que hacía muchísimo tiempo que no se veían, y que hará, seguramente, que cada vez empiecen a engancharse más seguidores que, en temporadas pasadas, el equipo fue echando de la grada. No sabemos cuál es el techo de este equipo. Sabemos que va al límite en todos los partidos, al igual que también sabemos que así no va a poder estar toda la temporada, que vendrán los malos tiempos y, mucho me temo, las lesiones musculares. Pero visto lo visto, por ahora, el equipo no se resiente, falte quien falte y todo gracias, insisto, a FF, que los tiene a todos enchufadísimos y con unas ganas enormes de agradar a la afición.