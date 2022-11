Gracias, gerardo

La historia de Piqué con el fútbol en activo se acabó de una forma muy inusual, y precisamente eso le confiere normalidad, tratándose de un futbolista que, especialmente en los últimos años, ha dado de qué hablar más por todo lo que no está relacionado con lo que sucede dentro del verde que por lo contrario. Un futbolista mayúsculo, ojo, a la altura de los mejores de la historia de España. "Tres días antes de un partido 'intrascendente' (dicho sea con todo respeto a la UDA), voy a sacar un vídeo en redes y voy a anunciar que me piro", lo imagino diciéndole a algún amigo a modo de 'sujétame el cubata', mientras se echan unos Fifas a la Play. Tan particular, tan especial y tan, sobre todo, diferente para lo que se estila en el universo fútbol de élite, poblado por una legión de jugadores planos, sosos y con la timidez propia de los niños de 12 años, que parecieran haber salido de una cadena de montaje de bebes reborn; tan distinto ha sido Piqué, digo, que un culé de tal dimensión, llamado a ser ya mismo presidente del Barça y a seguir convirtiéndose en mito para sus colores, lleva como segundo apellido Bernabéu, el templo y el dirigente histórico de su eterno rival.

Yo, como convencido merengue que soy, y muy especialmente antibarcelonista (que difícilmente puede ir una cosa sin ligar con la otra), tengo que reconocer que, lo mismo que hombres como Stoichkov o Luis Enrique, ¡incluso Jordi Alba! me han sacado siempre de mis casillas en mi calidad de Vikingo, este Gerardo me ha caído siempre muy bien. Y por mucho que nos haya tocado los cuyons en numerosas ocasiones (siempre que ha podido), o haya enseñado esa mano abierta con los cinco dedicos, que parecía que se iba a descoyuntar, o haya inventado mil bribonás para picar a los blancos, me ha seguido gustando y me ha hecho reir. Tal vez a eso haya contribuido, seguramente de forma decisiva, el hecho de que siempre lo he visto defender a la selección española de verdad, sin ningún complejo ni media tinta, sintiéndose tan español como catalán, y es muy catalán, ojo. Y eso a mí me importa mucho.