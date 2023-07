Q uiero agradecer el apoyo mayoritario que los nijareños han otorgado en las elecciones generales al Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Con el total de votos escrutados, el PP vuelve a ser la primera fuerza política en nuestro municipio, con un 41,59% de papeletas en las urnas, mientras que los socialistas pasan a ser la tercera opción de los nijareños, con apenas un 24,56% de votos. Hasta 17 puntos de diferencia entre PP y PSOE, que ahí es nada. Por tanto, reitero mi más sincero agradecimiento a todos los que se han decantado por la papeleta azul, y a los que han preferido otras opciones, decirles que estamos trabajando para ganarnos su confianza en próximas citas electorales. Con esfuerzo, trabajo y eficiencia en la gestión, estoy convencido de que lo lograremos.

Evidentemente, los nijareños han votado en clave nacional porque se trataba de unas elecciones generales, y porque la candidatura de Feijóo, magníficamente representada en nuestra provincia por Maribel Sánchez y el resto de integrantes de las listas al Congreso y al Senado, era la mejor opción de las muchas que se presentaban a esa cita con las urnas. Pero los nijareños también han tomado buena nota, no me cabe ninguna duda, de todo lo que ha acontecido a nivel local en nuestro municipio durante el último mes. Me estoy refiriendo a la penosa situación en la que nos hemos encontrado el Ayuntamiento de Níjar tras el cambio de gobierno producido a finales de mayo. Desde que tomáramos posesión el 17 de junio, nos hemos topado con un presupuesto arrasado en el primer semestre del año, con un millón de facturas sin consignación presupuestaria en los cajones, algo que es una absoluta barbaridad con servicios de temporada sin contratar, y con contratos de personal de limpieza y jardines sin renovar por una colosal falta de gestión del anterior equipo de gobierno.