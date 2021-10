Gran artista y persona

Con el fallecimiento de Julio Visconti se nos ha ido una gran persona y un magnífico acuarelista.

Como persona Julio era un hombre de espíritu cultivado, de gran inteligencia, desposeído de toda soberbia -tan lógica en los triunfadores- sin falsedad, de naturaleza tranquila, expresando sus opiniones sin violencias destructivas. Le defino como un ser íntegro, generoso y un amigo fiel. Yo, que he trabajado con él varios años, afirmo que era un excelente compañero.

Pintores acuarelistas hay muchos, fabulosos bastantes, maestros que aporten innovaciones propias, escasos. Pues bien, entre estos últimos se encuentra Julio Visconti, ya que se ha admitido a lo largo de su trayectoria artística, que se hable del estilo Viscontiniano o Viscontinismo.

Observando y analizando su obra, aunque ha tocado la escultura y el óleo, se centra en la acuarela. En ella se ve claramente la desenvoltura y agilidad en el manejo de la técnica al agua. En sus obras podemos ver por un lado lo que contempla y observa, y por el otro, como he dicho anteriormente, el gran manejo técnico. Pero desde el momento de la contemplación hasta su realización en el papel, desde la visualización hasta el final hay un proceso de emociones, sensaciones, donde las manos del artista las trasmite dándole un toque de lirismo, una chispa que llamamos Viscontinismo. Esto consiste en elevarse sobre la materialidad de las cosas que observa. Esta chispa Viscontiniana no es un patrón fijo, no es una belleza absoluta, no es clásico, ni lo opuesto, ni vanguardista, no es realismo ni idealismo. Ese Viscontinismo es la propia personalidad de Julio, que lo vuelve lirismo, poesía, transformando una realidad en un momento nuevo.

De todos es bien conocido que el Arte no solo se apoya en lo subjetivo, hay un proceso al que llamamos arquitectura artística o andamiaje, o sea la construcción de la obra: la contextura. Para ello la pintura de Julio se apoya en dos binomios: Dibujo y distribución de espacios y Luz y color.

La maestría y el genio de Julio Visconti radicaba en mantener un diálogo de equilibrio en estas cuatro facetas. Él decía "lo principal cuando pinto, es tener amarrado el dibujo, la mancha de color viene después. Si falla el dibujo se inmoviliza el cuadro".

Desde muy chico aun sin saber leer y escribir, copiaba los rótulos de los titulares de los periódicos, esto nos demuestra su gran afición al dibujo.

Pero Julio tampoco hace que las demás parcelas queden en segundo término, a cada una le da su lugar.

La elegancia de líneas, sobre todo cuando toca las grandes arquitecturas, es una de las características de su dibujo. Otra es la perspectiva óptica que la maneja con gran habilidad y maestría. El dibujo va siempre unido a la distribución de los espacios que nuestro gran maestro lo hace con gran habilidad, dando como resultado maravillosos espacios urbanos, como rincones pintorescos pueblerinos o sus célebres marinas. Sin olvidar los coquetos rincones interiores o las majestuosas salas.

En cuanto al color y la luz, Visconti la manejaba con gran maestría haciendo la diferencia entre la luz y su color en el amanecer completamente distinta cuando son el atardecer y sus crepúsculos. La transparencia es otro valor dentro del Viscontinismo al igual que la serenidad.

Nuestro gran maestro no se apuntó a ninguna corriente artística, se movía con aires de libertad que encaja con su persona. Su obra en general está dentro del realismo clásico en su manera de representarla, con una gran habilidad que la convierte en lirismo poético. La libertad máxima que se permitió fueron los monotipos.

Hemos perdido su presencia física, pero Julio Visconti gran maestro de la acuarela, vivirá siempre entre nosotros por su legado. Almería no puede olvidar la grandeza de su obra y la generosidad de su ser, por eso fue nombrado hijo adoptivo.

*Historiadora de Arte