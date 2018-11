El Real Madrid con Lopetegui iba cuesta abajo y sin frenos. Por suerte para el equipo blanco, el Barcelona no ha estado muy fino tampoco este comienzo de temporada, por lo que no podemos todavía decir que se han despedido del título de Liga, como ya se decía el año pasado a estas alturas, porque los culés iban como un tiro y no cedían puntos. Porque no olvidemos que estamos ante el flamante ganador de la Champions por tercer año consecutivo y que tiene 13 Copas de Europa, sí, pero que acabaron a 17 puntos del Barça en la competición doméstica, también. Pero ganar la Champions es lo que tiene, que da igual que tu equipo juegue un pimiento mientras pegues cuatro arreones en los momentos clave. Que, oye, también hay que hacerlo.

Hoy, desaparecido Julen, llega Solari, convoca a Vinícius, que te hace cuatro cabriolas con el balón, le metes cinco goles al todopoderoso Viktoria Pilsen y la vida se ve ya de otro color. Tampoco es que sea para fliparse, porque la distancia con el líder, que no será el de Guardiola, pero sigue siendo el Barcelona, es considerable. Pero estamos en noviembre y claro que hay margen de reacción y el tiempo, y el presupuesto, pondrá a cada uno en su sitio. Porque ahora mismo estará el Alavés por encima, o el Espanyol irá segundo, pero que esos equipos se irán disolviendo como azucarillos en el café conforme vayan pasando las jornadas, lo saben hasta los de la ESO.

Que luego puede que me equivoque. Sería lo normal. Entre mis grandes dotes adivinatorias están los descalabros de la Selección española cuando ganó Eurocopa-Mundial-Eurocopa. Es más, estoy convencido de que el Almería sufrirá este año para mantener la categoría, así que seguramente acabe jugando el play off de ascenso a Primera. Aun así me la voy a jugar. El Real Madrid gana la Champions. Guardad este tuit.