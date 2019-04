Hace un par de décadas era muy difícil ver a un futbolista casi profesional cerrando un conocido pub el mismo día en el que su equipo había consumado su descenso de categoría. También era prácticamente imposible ver una imagen suya a la media hora de perder un partido mostrando como conduce por la ciudad con una canción de dudosa calidad musical a todo trapo. Quizás ambas cosas pasaban, no digo que no, pero nadie se enteraba porque no existían los medios de difusión que todos tenemos ahora mismo a nuestro alcance. Subimos a redes sociales en un click de forma instantánea una foto de nuestro plato de comida, del atardecer que estamos viendo o de la cara con la que nos hemos levantado con resaca. Por no hablar de los vídeos en directo de cada concierto al que asistimos. Mostramos, constantemente, nuestra vida al mundo. Se ha llegado a un punto en el que no hay tregua alguna, en el que no perdonamos ni estando en un velatorio, o cuando estamos enfermos o, y ahí voy a centrar este artículo, cuando perdemos un partido importante. Hace unos días vi con asombro, aunque no es la primera vez que presenciaba algo así, como algunos jugadores de un equipo recién descendido no tardaron ni dos minutos en subir a sus perfiles de redes sociales fotografías y vídeos en las que mostraron, sobre todo, un preocupante individualismo. Ni un mensaje para la afición, ni una frase lamentando el fracaso de temporada que se había realizado. No es que haya que flagelarse de por vida o ponerse de rodillas a pedir perdón por haber bajado de categoría, pero a veces hay que guardar el luto aunque sea un día, para por lo menos hacer creer a los aficionados que nos importa el escudo para el que trabajamos. Pues bien, lejos de esperar 24 horas, por respeto, ciertos futbolistas que están llamados a ser el futuro de su club, decidieron, horas después de descender, pavonearse por una discoteca de moda para celebrar, posiblemente, que habían ganado 100 seguidores en Instagram.