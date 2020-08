Guardiolismo ilustrado

Enésimobatacazo de Guardiola en Europa y nueva alegría madridista. No me cae bien a mí, así que no me quiero ni imaginar el resquemor de un aficionado del Real Madrid.

Pep simboliza todo lo que significa el Fútbol Club Barcelona y durante años dio un repaso al Madrid con un dominio evidente. Además es guapo y educado. Y encima habla de presos políticos en Cataluña. Lo tiene todo.

Y, vale, yo también mantengo que con aquella plantilla a mi disposición, hombre, lo mismo la Champions no, pero alguna liga te gano. Pero, fracasos europeos aparte, Guardiola ha conquistado también títulos en otras grandes ligas. Pero claro, siempre en los mejores equipos, con los millones del jeque... Todo con tal de desprestigiar sus dotes como entrenador, porque cuantos más fracasos acumule hasta el final de su carrera, más se diluirá su época de gloria en el Barça.

Por eso, cuando el Manchester City caía frente al Leipzig, los madridistas salieron de la cueva donde habían estado escondidos apenas un par de días. Como si su torneo de este año no hubiera sido más que discreto. Al menos otros años han ganado la Champions, aunque no hay que olvidar que el Madrid se arrastraba por la Liga española y no es ya que estuviera por debajo del de Guardiola, es que lo superaba el Barcelona de Valverde con lo justo.

Pero el objetivo del desmérito sigue siendo Pep, porque los madridistas saben que a pesar de la gesta de las tres Champions seguidas, dentro de muchos años no será el Madrid de Zidane el que salga en el recuento de los mejores equipos de la historia junto al Milan de Sacchi, el Ajax de Cruyff, el Brasil del 70 o incluso el propio Madrid de las cinco Copas de Europa. Ahí estará ya para siempre, junto al Dream Team, el Barcelona de Guardiola, y eso escuece más que si te mearan colonia en una herida que sigue abierta.