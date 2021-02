Guerra por separado

Las redes sociales han convertido a los clubes en un aficionado más que se expresa de forma cercana y accesible. Tanto para bien como para mal. Así, ingeniosos juegos de palabras, fotos divertidas o bromas ocurrentes rompen con la rigidez que tenían antaño a la hora de comunicarse, cuando apenas soltaban, de vez en cuando, algún serio comunicado oficial con un lenguaje burocrático y aburrido. Sin embargo, esta espontaneidad juega malas pasadas en caliente, convirtiendo muchas veces las cuentas oficiales en meros hinchas de barra de bar. Dentro de esta cara de la moneda, la de sobrepasar ciertos límites, se enmarcan las quejas hacia el estamento arbitral. Prácticamente no queda ningún club en el fútbol profesional que quede por mostrar su descontento cuando considera que el colegiado de turno le perjudica. El problema es precisamente ese: que la disconformidad únicamente viene cuando el árbitro falla en contra del equipo en cuestión. Nunca cuando lo hace a su favor. Nadie protestó jamás por una acción errónea en la que se vio beneficiado. Por tanto, se puede deducir que ninguna entidad, de todas las que se han quejado, busca señalar los malos arbitrajes. Más bien se trata de avisos. Una especie de amenaza. Un no te pido que no falles, pero hazlo a mi favor. El estamento arbitral, sin duda el colectivo más protegido del mundo del fútbol, el que no justifica nada y lo penaliza todo, poco sufre con estas críticas desorganizadas y egoístas. Tan obvio es que los colegiados fallan como que la estrategia de los clubes para denunciarlo no es eficaz. Lo lógico sería que todas las entidades se pusieran de acuerdo en realizar un comunicado colectivo, sosegado, documentado y en el que se señalasen acciones flagrantes en diversos partidos, y no solo las que a cada club le convengan. Porque los colegiados sonrojan a todos y el VAR no ha solucionado la incompetencia que muchos arrastran. Con quejas formales y conjuntas, a la larga, todos los clubes saldrían ganando. Y, con ellos, el fútbol.