Guiños rojiblancos

En estos días eternos de confinamiento, donde la falta de actividad, el Almería se afana en redes sociales para mantenernos entretenidos. De una parte, está todo el tema relacionado con la crisis del Coronavirus que no me canso de alabar. Pero las redes sociales rojiblancas se muestran particularmente activas con otras cosas, como por ejemplo, ver a los jugadores trabajando en casa; todo tipo de juegos (adivinar la posición de un balón en una jugada, dándonos 3 opciones, o descifrar qué cuatro futbolistas componen con distintas partes de sus caras de un futbolista misterioso) ; subiendo partidos al canal de Youtube; e incluso retransmitiendo de nuevo partidos que se disputaron hace más de una década, como el Almería-Villarreal de 2009 donde Negredo fue el gran protagonista con un gol y dos asistencias. Precisamente el delantero vallecano, que sonó con mucha fuerza para firmar por el Almería, no para de recibir guiños por parte del club almeriense. Al igual que el delantero brasileño Charles, del Eibar. El Almería no pierde oportunidad para mencionar e involucrar a estos dos geniales delanteros en sus redes sociales, recordando sus partidazos, goles decisivos, felicitándoles por su cumpleaños, como fue el caso del delantero brasileño. Es una forma de cuidar el legado deportivo y respetar la historia del club, algo que Alfonso García tenía definitivamente olvidada y, quién sabe, puede ser una buena forma de preparar el terreno y sembrar para recoger un fichaje en el futuro. Sí, ya sé que es difícil pensar ahora en el futuro con todo lo que nos está pasando. Yo no hago cuentas de cuándo va volver la liga, ni cómo. Aunque sí tengo claro que si no disputan los partidos que quedan, nos harán la tres catorce y nos dejarán en Segunda para subir a Cádiz y Zaragoza. Pero todos esperamos que la normalidad regrese, y en este Almería de Turki lo normal es fichar, y fichajes como Negredo o Charles serian grandísimos complementos de experiencia para una delantera tan joven como la que forman Darwin, Juan Muñoz y Barbero…