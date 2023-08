¿HABLAMOS DE FUTURO?

Me atrevo a preguntarme por dos cuestiones que me preocupan mucho. La primera por la violencia que hay en el ámbito familiar, en la que las principales damnificadas son las mujeres. ¿Cuál es la solución? Ojalá la supiera. Pero debe haberla, aunque no fácil. La segunda cuestión, es la violencia en los colegios. Y en este tema sí que estoy convencido de que se debería hacer más esfuerzo del que se hace en el apartado “educación”. Habría que “educar en valores”, aunque en los 80 nos decían que eso, era de “meapilas”. ¡Error! ¡Craso error!. Ignacio Flores