Habemus Míster

Era lo normal pero lo normal no siempre sucede en el fútbol, aún menos en este club. Pero después de tres largas semanas una vez que se consiguió la permanencia, la UDA hizo oficial que Fran Fernández seguirá al frente de la nave. Ahora es cuando se le medirá de verdad al técnico del zapillo, que hasta ahora ha tenido que figurar de salvavidas y le ha salido bien pero el reto será diferente desde que comience la pretemporada. Todo lo que ha conseguido salvando al equipo in extremis ya ha quedado en el olvido. Mi sensación es que estamos ante un gran entrenador, pero mi única duda es si tendrá la personalidad suficiente como para llevar una plantilla profesional. Me explico: Fran Fernández tendrá que lidiar con veteranos que llegan o están en un club sin identidad. Es por ello que el técnico deberá ejercer doble función, ser entrenador de fútbol y a la vez intentar reconstruir un vestuario donde en los últimos años ha habido poca unidad y jugadores poco relacionados con el escudo. Para llevar a cabo esta reconstrucción mi sensación es que hace falta un técnico reputado, con experiencia y que se imponga a la plantilla desde el primer minuto. Ahora bien, si hay alguien que conozca bien el club y la ciudad ése es Fran. Veremos para donde se inclina la balanza. Una vez la UDA ha confirmado a Fran Fernández se irán sucediendo los fichajes y la planificación deportiva. Debería ser una puesta en conjunto entre entrenador y dirección deportiva, pero seguro que una de las claves para haber elegido al míster almeriense es su conocimiento de la cantera rojiblanca. De momento se conocen algunas salidas como la de Fidel, un gran futbolista que no supo demostrar todo el potencial que posee salvo en contadas ocasiones. Este es el ejemplo del que deben aprender tanto entrenador como dirección deportiva a la hora de reconstruir la plantilla, no solo vale con que sea un excelente futbolista además hay que intentar que se adapte rápido al equipo y a la ciudad. La clave puede estar en formar un gran grupo, un buen vestuario y a partir de ahí crecer. Más allá de sistemas de juego, de táctica o experiencia en la categoría. No hace falta tener el mejor presupuesto de la categoría, miren al Huesca, pero sí es necesario poner todo el empeño en que se trabaje con profesionalidad y ganas. Precisamente dos cualidades en las que Fran Fernández va sobrado.