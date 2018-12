Hablar por hablar

El fútbol tiene un solo idioma, y es el que se habla dentro de la cancha. El idioma futbolístico parte de una idea, de una concepción del juego, de la táctica y la estrategia que se piensa durante la semana, para que a la hora del partido se logre vencer al oponente, que también habla un idioma. Todo lo demás, lo que se habla fuera del campo de juego forma parte del atrezo, el corchopan con el que se intenta decorar lo que ha sucedido en el verde durante los noventa minutos. A veces el idioma que se habla afuera, coincide con el de dentro. Tal vez esa circunstancia se dé la menos de las veces. En infinidad de ocasiones, lo que se chamuya una vez finalizado el encuentro, nada tiene que ver con lo que ha sucedido. También existe otra posibilidad, y es que directamente se hable de otra cosa. En esta selecta lista de observadores particulares del juego, se encuentra Santiago Hernán Solari, el técnico argentino que tiene cierta tendencia a la exageración, lleno de conceptos vacíos que no aportan absolutamente nada a la audiencia, y no estoy muy seguro si al equipo. Desde su dudosa identidad madridista, al tratarse de un rosarino que proviene del Atlético de Madrid, hasta sus complejas apreciaciones de situaciones simples, el foco siempre está puesto en la respuesta y no en lo que sucede en la realidad. Es cierto que el Real Madrid acaba de consagrarse campeón del mundial de clubes, pero a nadie escapa que se trata de una competencia menor a tenor de la calidad de los rivales. El Madrid gana pero convence poco. También pierde y empata y las sensaciones que transmite no son buenas. Desde la marcha de Cristiano nadie disimula la ausencia de metralla. El Madrid no mete goles ni tampoco mete miedo. Y entretanto Solari sigue hablando de valores, de historia, pero no de fútbol, mientras su equipo tartamudea dentro del rectángulo. El equipo no dice nada y todos nos damos cuenta, aunque su técnico se empeñe en lo contrario.