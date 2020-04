Hablemos de fútbol

Mientras los encargados de dirigir el fútbol se ponen de acuerdo en cómo, cuando y de qué forma se va a poder seguir primero entrenando y luego jugando, me apetecía alejarme un poco de lo realmente importante e intentar reflexionar sobre el juego de la UDA. En estos meses de altibajos con Gutiérrez en el banquillo rojiblanco no hemos terminado de ver un patrón de juego claro, algo que me tiene un poco desorientado, ya que Guti siempre se había caracterizado, en su poca experiencia eso sí, en tener un modelo de juego muy encorsetado a una idea.

Bien es cierto que esa idea es más fácil de llevarla a cabo cuando dispones de grandes futbolistas. Sus inicios en el Madrid como entrenador no fueron fáciles. Así lo manifestó el de Torrejón recientemente en una entrevista con Valdano. Pero cierto es también que la calidad de la cantera blanca hace que el aterrizaje en la profesión y el intentar tener una idea de fútbol ofensiva y de posesión de balón ayuda en demasía para poder llevarla a cabo. Todos los que vimos ese Juvenil A de Guti en Valdebebas recordamos los buenos ratos de fútbol que nos hizo pasar ese equipo. Algo que salvo en contadas ocasiones no hemos terminado de ver en Almería.

Con esto no quiero decir que Gutiérrez haya cambiado su filosofía o que no sea capaz de llevar a cabo lo que hacia en categorías inferiores a un equipo profesional. Yo soy de los que piensa que Guti será uno de los mejores entrenadores en el futuro del fútbol español, pero por ahora su libreta tiene algún que otro borrón. Si bien ha utilizado varios sistemas de juego no ha podido desarrollar su idea como lo hizo anteriormente. Por supuesto los futbolistas son la parte fundamental para elaborar un plan, una idea o un modelo de juego. Retrasar a la defensa a Petrovic. darle libertad a Villalba o potenciar el juego interior de Lazo son alguna de sus pinceladas, pero particularmente espero más y mejor del Guti entrenador en Almería. Por supuesto que este equipo juega mejor que el de Pedro Emanuel pero el propio Gutiérrez seguro que está buscando la fórmula para que "su" Almería encuentre la forma de ser más atractivo en el juego como en los resultados.