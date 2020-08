Hacer un equipo

La palabra equipo parece estar en boca de muchos de los entrenadores que esta temporada van a dirigir los banquillos de los clubes de Segunda División y, prácticamente todos, ponen el ejemplo del Elche, un equipo sin grandes estrellas, sin jugadores de relumbrón, algunos de ellos que llegaron al conjunto alicantino cuando el descenso a Segunda B y que han acabado ascendiendo de categoría. Es un claro ejemplo de humildad y de empeño, como se encargó de recordar en su despedida José Rojo Martín, Pacheta, ya que su equipo no tenía ni secretos ni misterios siendo además uno de los presupuestos más bajos de la categoría (poco más de cinco millones de euros) y que acabó, contra todo pronóstico, ascendiendo a Primera División, con un almeriense, con un veratense como es Nino, que a sus cuarenta primaveras se ha convertido el ídolo de masas hasta el punto de que la corporación municipal ha pedido su nombre para una de las calles próximas al Estadio Martinez Valero.

Y no hay otro secreto que trabajar para hacer equipo que es lo que posiblemente hemos echado en falta en el tramo final de la competición en el Almería. El conjunto rojiblanco no podía agarrarse a un Darwin Núñez que no fue ni la sombra de jugador a lo que nos tenía acostumbrados antes del parón por la pandemia del Covid 19 y echamos precisamente eso en falta, el equipo, hacer equipo y no depender de la inspiración de uno o dos jugadores que tuvieran su día.

Creo que es el ejemplo a seguir. El camino hacia la primera división nos lo ha marcado muy bien el Elche. No nos fijemos en Cádiz o Huesca. Igual que en su día y no hace mucho tiempo siempre poníamos como ejemplo al Éibar, ahora toca fijarse y aprender de lo bueno que ha hecho el Elche.

Es más, José Gomes, en apenas días se dio cuenta de algo fundamental y que todos confiamos que aplique en el nuevo proyecto rojiblanco: la experiencia y la veteranía en la plantilla, en el vestuario.