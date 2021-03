Héroe sin capa

La cara de José Gomes ya era un poema instantes antes de que Juan Muñoz lanzara el penalti de la vergüenza. Lo que pasó desde ese momento hasta que se sentó en la sala de prensa del Estadio de los Juegos del Mediterráneo no lo sabemos, lo que sí sabemos es que puso voz a la frustración e indignación de la afición rojiblanca que, impotente, ve como no paran de ponerle trabas al equipo semana tras semana. Lo del sábado es solo un ejemplo más de las decisiones arbitrales raras que ha recibido el Almería, especialmente en los dos últimos meses, casualmente la segunda vez que nos pasa ante el Leganés. El conjunto madrileño se lleva un saldo de 4 puntos de 6 y el Almería solo 1, cuando tendrían que haber sido 0 puntos para los pepineros y 6 para los rojiblancos. Que el VAR llamara al colegiado para revisar una falta en ataque como un piano, tiene delito. Pero que el árbitro encima lo confirme, cambiado su opinión, tendría que estar penado. Porque tanto el del VAR como el trencilla de campo se pasaron el protocolo por el forro, porque encima se inventaron una acción que no existió, yendo en contra de los principios del VAR, y todo esto cuando el tiempo extra estaba cumplido de más. Por eso muchos almerienses nos sentimos orgullosos de la respuesta de nuestro entrenador en sala de prensa. Por eso muchos de nosotros tenemos su foto mirando a la cámara y señalando con el dedo como perfil en redes sociales. Ya está bien de que nos den y encima pongamos la otra mejilla. Fue una llamada a la guerra, a lo Braveheart, en la que el Almería tiene que pelear contra todo y contra todos. Queda claro que no nos van a regalar nada y si algo ha conseguido Gomes ha sido unir a la afición del Almería y dar un toque a la plantilla, que desde el sábado sabe que si quiere subir, tendrá que dar el 200%. Va a haber un antes y un después de su rueda de prensa. Ha llegado al corazón de los aficionados y ha enrabietado a sus futbolistas. Si la rueda de prensa de Guti en Soria fue el principio del fin, la de Gomes es la primera piedra por el ascenso. Su tono, su mirada y su dedo nos marcan el camino…