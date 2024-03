Hicieron historia

Más de 365 días, o si lo prefieren 366 al ser este 2024 bisiesto, han transcurrido desde una de las mayores gestas en la historia de la UD Almería, y no precisamente en cuanto a su primer equipo se refiere. Este pasado lunes 11 de marzo se cumplió un año del subcampeonato en la Copa del Rey Juvenil, en la que los rojiblancos se plantaron en la gran final cuando tan solo era la segunda ocasión que disputaban esta competición. Tan solo el Real Madrid, que por aquel entonces era todo un rodillo y no conocía aún la derrota en ninguna de las tres competiciones que disputaba, pudo acabar con el sueño de los almerienses. A las órdenes de Alberto Lasarte, los rojiblancos hicieron vibrar a su afición y engancharla a su cantera. Imposible olvidar aquellas eliminatorias ante el Elche y el Alavés en un Francisco Pomedio en el que no cabía ni una persona más. Y también como para no recordar esa épica eliminatoria de cuartos, con una parte importante de la plantilla afectada por la gripe, en la que un tanto de Juanjo Linares cuando la prórroga parecía ya inevitable metió a los rojiblancos en la Final Four por primera vez en su historia. El conjunto almeriense ya había logrado una gesta de enorme magnitud, pero todavía alguna más estaba por llegar. En el Reino de León los rojiblancos iban a escribir una nueva página dorada que la historia le tenía deparada. Una vez más la épica se alió con esta prodigiosa camada, a la que se unió Marciano en tierras leonesas, para firmar otro nuevo hito en esas semifinales para el recuerdo frente al Deportivo de La Coruña. De nuevo los rojiblancos iban a dejar toda la emoción para los últimos minutos y si ante Las Palmas fue Juanjo Linares, en esta ocasión el destino eligió que fuera Rachad el gran protagonista en aquella noche de marzo y fuera el autor del tanto, no sin suspense, que metiera a los almerienses en la primera final de la Copa del Rey Juvenil. Tan solo quedaba un paso para culminar el gran sueño. El último escollo para levantar el ansiado trofeo. No pudo ser, pero los rojiblancos acabaron manteniéndose con vida hasta el final. Un 11 de marzo de 2023 para la historia.