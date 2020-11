¡Hijos de p..., hijos de P...!

Aquel niño de apenas diez años se disponía a ver la final de Italia 90' cuando saltó de golpe a la adolescencia. La corrección política aún no censuraba la señal en directo y pudo ver, oír y leer en los labios ese catártico ¡hijos de puta, hijos de puta! gritado a boca llena por Maradona ante la pitada italiana al himno argentino. Los genios tienen un punto de subversión, pero en el caso del Diego todo era pura y atractiva subversión.

Con sus gambeteos de zurda esquivó la miseria de Villa Fiorito, salió indemne de casi cualquier lance aunque lo cosieran a patadas, ganó en el campo una guerra perdida en las Malvinas e hizo que generaciones posteriores que no vieron in situ su gol prodigioso ante Inglaterra lo rememoren como si estuvieran en el Azteca. Tuvo la genialidad, no solo de burlar a Shilton jugando al balonmano, sino de sugerir que la mano de Dios había empujado esa pelota.

Aquella calurosa tarde mexicana dejó también para los anales la narración radiofónica más sublime escuchada jamás, esa que Víctor Hugo Morales hiló mimetizado con el loco eslalon maradoniano dejando sentados a ingleses por el camino. Coqueteó con dictadores como Fidel o Chaves, quizá para reiterar su carácter único y displicente. Inspiró la letra del pegadizo Maradó, Maradó, una cumbia muy hermosa. Y siempre reconoció que jugaba para doña Dalma, su mamá.

Aquel niño de diez ya es un cuarentón que cuando supo del fallecimiento del astro sintió una extraña consternación, pensando si el personaje que convivió con la droga había estado por encima de la persona. "La pelota no se mancha", dijo para asumir errores y redimirse. Excusado queda porque como apuntó Gabriel Umberto Calderón: "No te juzgo por lo que hiciste con tu vida, sino por lo que hiciste con la nuestra". Y viéndolo jugar todos fuimos muy felices. DEP, Diego.