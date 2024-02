Almería, 15 de febrero de 2024. Estimado Piñeiro, el que hila bien fino eres tú en tu misiva. Por casi todo lo que comentas van los tiros. En el club son muy conscientes de que no pueden dejar en manos de Garitano con la rémora de no haber ganado un partido todavía el proyecto del retorno a Primera una vez que el descenso sea matemático, pero a la vez asumen que despedirlo ahora sería absurdo. El movimiento perjudicaría la economía del club y tiene el riesgo de quemar también al posible sustituto con la travesía en el desierto que resta hasta el verano. Como quiera que el técnico vasco tampoco ha hecho el ademán de dimitir pese a estar batiendo todos los registros negativos (tiene un porcentaje de culpa, pero obviamente no toda), la solución más lógica pasaría por capear el temporal y acertar con el recambio en el banquillo para el próximo curso. Francisco está ahora en el escaparate, pero albergo dudas de que la directiva vaya a explorar esa opción.