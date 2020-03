Hipótesis de la vuelta

Todos sabemos esa frase de Jorge Valdano que hoy toma aún más fuerza: "el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes", y por ello en esta columna solo vamos a hablar de hipótesis porque lo único que tenemos claro en estos días es que necesitamos salud. El fútbol ya llegará… Y cuando llegué no sabemos cómo volverá, pero escuchando tanto a Javier Tebas presidente de la LFP, como a Jaume Roures el que vende los derechos de TV tienen claro que jugar se va a jugar. Por ello que supongo que los preparadores del Almería trabajan día a día con la incertidumbre de que ejercicios y cómo gestionar el funcionamiento de las tareas en casa. Tanto Agenjo como Fortes son los que han cogido las riendas del equipo. No es que hagan de menos a Guti, pero lo más importante en este momento es que los futbolistas de primer nivel estén en las mejores condiciones cuando vuelva el fútbol. Todo ese tipo de ejercicios que vemos en las redes sociales no valen para nada si hablamos de competición. Pese a que el club les haya ofrecido material y haga un seguimiento personalizado con esta carga, lo único que consiguen los futbolistas es mantener la forma física que no la forma competitiva. Cuando se tenga que jugar es primordial una pretemporada. Sin una aclimatación a la competición no es posible que futbolistas vuelva a jugar a un nivel considerable. Luego hay otro condicionante importante que se dará en el caso de que se vuelva a jugar sin un periodo entre medias que permita al futbolista acercarse lo máximo posible a como estaba físicamente. Y es que las lesiones aumentarán de forma exponencial. Ante eso solo hay un remedio y es hacer una pretemporada y no mini, si no pretemporada por la cual los futbolistas se adapten a la competición poco a poco. Veremos que escenario tenemos cuando vuelva el fútbol profesional, que sea cuando tenga que ser, pero que vuelva.