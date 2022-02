Homenaje a García Jurado

Pepe García Jurado se merecía recibir el cariño, aplauso y reconocimiento de la afición del Almería. Para quien no lo sepa, García Jurado ha sido durante muchísimos años - cogió el relevo que en su día dejó Amador Andrés- el delegado de campo del Estadio Mediterráneo en los partidos que el primer equipo ha disputado como local. Ese señor mayor, muy educado y que siempre veíamos acompañar a los árbitros cuando llegaban al Estadio para que no les faltara de nada, y durante los partidos, en una sillita entre los dos banquillos o en estos últimos tiempos, junto al cuarto árbitro. Prácticamente un cuarto de su vida vinculado al fútbol y más concretamente al Almería, porque relacionado con el deporte de Almería ha estado casi toda su vida. Tipo cercano, amable y que siempre ha dicho con orgullo ser el delegado de campo del Almería. Le encantaba y los que le conocen lo saben. Dueño de muchísimos secretos, pero siempre respetuoso con todo el mundo. El pasado fin de sema, coincidiendo con el partido frente al Ibiza, el club le "jubiló" y nos enteramos al día siguiente por los periódicos. Nadie en el Estadio sabía nada, o casi nadie, en el palco de autoridades sí que estaba el bueno de Pepe recibiendo el reconocimiento, más que merecido, por parte del club, con la insignia de oro y una camiseta firmada por los jugadores y dedicada que, seguramente, guardará con todo el cariño del mundo en casa, y ese escudo lo lucirá siempre en la chaqueta. Creo que se mereció que todo eso, ese momento para una persona que lo ha dado todo por el club de sus amores, hubiera estado acompañado del cariño, del reconocimiento y del aplauso de un Estadio acostumbrado a verle siempre ahí. Es cierto que ya en ese partido no estaba, pero nadie dijo el por qué. Al menos con esos videomarcadores tan chulos que han puesto en el Estadio, una imagen de Pepe, indicando por megafonía lo que estaba ocurriendo. Desde aquí, todo mi cariño, reconocimiento y aplauso.