T ODOS hemos estudiado alguna vez en el colegio, visto en los documentales de La 2 o en alguna página de la famosa revista norteamericana National Geographic los distintos tipos del género Homo, y también de sus antepasados, que se han ido clasificando a lo largo de la historia en el interesante proceso de evolución biológica de la especie humana. Los que más nos suelen venir a la memoria son ergaster, erectus o sapiens, quizás por ser los más famosos en los libros de texto. Cada uno tiene sus características, tanto genéticas como antropológicas, con su físico particular y sus respectivas formas de comportarse en un entorno natural o social. Pero poco se habla de un nuevo protagonista de la homonización que hizo su aparición hace ya unos cuantos años en los campos de fútbol donde se sirve cerveza, vino y canapés en los descansos. Se trata del Homo palcus. Esta especie daría para décadas de estudio a los antropólogos, puesto que ha creado un linaje del que han surgido varias ramas de individuos distintos, cada uno de su padre y de su madre. Por un lado están los llamados directivos de pega, a los que les importa un carajo el deporte, pero que siempre salen en la foto luciendo traje nuevo y billetera, cuyo objetivo, como el de algunas cazafutbolistas, es llenarla a toda costa. Están los empresarios, que aportan ayuda al club pero no se mezclan con el populacho. Muy cerca se sientan los maestros del fútbol, que suelen ser invitados al palco, llegados desde diferentes ramas laborales (incluso desde la periodística) que no han pagado una entrada en su vida pero luego se dan golpes de pecho de fidelidad en tertulias poco profesionales. Hay algunos ojeadores y representantes, mercaderes del balompié que no siempre se paran a pensar lo que es o no es ético. Por último, y quizás sea el grupo más interesante, está el de los jugadores. Son los no convocados y los lesionados. Curiosamente todos llevan el mismo peinado y, aunque suelan ser de categorías inferiores, actúan como estrellas intocables. Dejan claro que no son muy sapiens, no.