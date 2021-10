Son muy fáciles de reconocer, sobre todo en Almería. Solamente hay que fijarse en cuatro cosas: siempre suelen andar como si tuviesen las piernas cargadas, les encantan las zonas vip de los pubs, usan mucho el término mostri (monstruo) y llevan un bolso de mano, rollo neceser, metido debajo del sobaco en el que guardan su teléfono móvil, las llaves y la cartera, cosas que no pueden llevar en los bolsillos porque de lo pegados que se compran los pantalones no les entra nada. Sin ánimo de ofender a nadie, me parece muy curioso como se extienden las modas entre los círculos del fútbol modesto, mucho más que en el profesional del que suelen copiar vestimenta, peinados e incluso gestos, aunque en vez de encarar una final de Champions League se trate de jugadores que van en autobús desde Almería a Cuevas de Almanzora para jugar un partido de Regional Preferente, que ahora se llama Primera Andaluza, sacrificando medio domingo. Y sin ganar un euro, que es lo admirable del balompié y sus protagonistas en estas categorías de carácter provincial. Siempre he sido y seré un fiel defensor del fútbol humilde, de los equipos de barrio, de los que juegan por pasión defendiendo el escudo de su pueblo por campos insalubres, sin mirar por encima del hombro a nadie, porque tienen los pies sobre el albero en el que tantas veces han jugado. Está claro que cada uno se motiva como quiere. Me resulta curioso que muchos necesitan llevar una camiseta Armani o conducir un coche de lujo para creerse Benzema aunque no hayan jugado ni en Segunda B. Que me parece perfecto, si se lo pueden permitir, claro está. Lo que no entiendo es esa necesidad de aparentar, de creer que por jugar al deporte rey, sea al nivel que sea, todo deba basarse en lo más lujoso y mostrarlo lo máximo posible. Cada vez tengo más claro que el verdadero lujo es ser humilde, como Iniesta o Iker Casillas, que lo han ganado todo y siempre han mostrado esa modestia que les falta a estos homo regional preferentis que no han empatado con nadie y se creen los reyes del mambo.